Ein Warteraum, der Patienten beruhigt

Es ist eine Horrorvorstellung: Voller Schmerzen und Ungewissheit schleppt man sich in den Notfall des Inselspitals, hofft auf schnelle Hilfe und muss stattdessen stundenlang warten. Für viele wird diese Horrorvorstellung irgendwann im Leben zur Realität. «Die Wartezeit ist bei Notfällen für die Patienten oft das Stressigste», sagt Aristomenis Exadaktylos, Chefarzt des Universitären Notfallzentrums des Inselspitals Bern. Nun will er seinen Patienten gemeinsam mit der Berner Fachhochschule (BFH) das Warten so angenehm wie möglich ­machen. Mit einer Art Feng-Shui für Spitäler.

«Es ist möglich, durch die Raumgestaltung Einfluss auf die Gesundheit zu nehmen», sagt Jean Odermatt von der BFH. Es sei zum Beispiel erwiesen, dass Patienten mit einem Blick ins Grüne nach einer Operation zwei Tage früher aus dem Spital entlassen werden können. Sie seien weniger aggressiv und benötigten weniger Psychopharmaka. Lärm, die Luftqualität, eine gute Orientierung in komplizierten Gebäuden, kürzere Laufdistanzen und natürliches Licht könnten folglich bereits heilend und beruhigend sein.

Beruhigung ist genau das, was Chefarzt Exadaktylos sich für ­seine Patienten wünscht: «Ein be­ruhigter Patient ist ein sicherer Patient.» Dasselbe gelte für die Angestellten beim Notfallempfang. «Ein gestresster Angestellter kann nicht mehr emotional und reflektiert reagieren.»

Bepflanzte Wände

Den Warteraum beim Notfall angenehm zu gestalten, ist aber gar nicht so einfach. Er ist für 32'000 Patienten im Jahr konzipiert – tatsächlich aber gehen dort etwa 50'000 Patienten ein und aus, jährlich werden es 5 Prozent mehr. Jeweils vormittags und am späteren Nachmittag sind die Spitzenzeiten, in denen am meisten Patienten warten. Gleichzeitig gehen stündlich 240 Angestellte vorbei, schieben Betten vor sich hin oder sind auf dem Weg in die Pause.

Die Decke ist dunkel, der Boden hell, obschon es fürs Wohlfühlen gerade umgekehrt sein sollte. Und wer vorne an der offenen Empfangstheke den Angestellten sein Problem erzählt, muss damit rechnen, dass man im Warteraum auch einiges davon mitbekommt.

Der heutige Warteraum: Die ungenutzten Lifttüren hinter den Stühlen sollen verschwinden, die Decke soll besser beleuchtet werden. Bild: zvg

Die interdisziplinäre Arbeitsgruppe der Berner Fachhochschule möchte die Schalter nun so gestalten, dass die Patienten in Nischen ihre Probleme erläutern können. Mit bepflanzten Wänden, einer Wassersäule und einer verspiegelten Wasserwand soll der Raum natürlicher und grösser wirken. LED-Leuchten in der Decke sollen diese höher wirken lassen und das gerade aktuelle Tageslicht simulieren. Zurzeit ist der Entwurf der Arbeitsgruppe bei den Verantwortlichen in der Vernehmlassung für Detailfragen.

Anlässlich der Jahresmedienkonferenz der BFH wurde er den Medien vorgestellt. Laut Projektleiter Arne Scheuermann könnte eine erste Umbauphase Ende Jahr starten. Umgebaut würde im laufenden Betrieb, die Kosten würden sich im Bereich von einigen Hunderttausend Franken bewegen. Von Anfang an geplant, wäre ein solcher Ausbaustandard laut Aristomenis Exadaktylos sogar günstiger als der heutige.

«Emotionales vernachlässigt»

Der Chefarzt hofft, dass das Notfallzentrum mit dieser Umgestaltung auch Pionierarbeit leisten kann. Denn die heutige Situation im Warteraum sei Standard in der Spitallandschaft. «Wenn etwas vernachlässigt wurde, dann der Warteraum.» Oft habe man sich bei dessen Gestaltung nur um die Funktionalität gekümmert, nicht um die Befindlichkeit. «Das Emotionale kam dabei zu kurz.» (Berner Zeitung)