Evi Allemann und Nicola von Greyerz sollens richten

Die SP Bern-Mittelland hat am Mittwochabend Nationalrätin Evi Allemann und Grossrätin Nicola von Greyerz einstimmig als Kandidatinnen für die Nachfolge der zurücktretenden SP-Regierungsrätin Barbara Egger nominiert.

Die Kantonalpartei entscheidet am 26. August, wer nebst dem Bisherigen Christoph Ammann sowie einer Kampfkandidatur aus dem Berner Jura in die Regierungsratswahlen vom März 2018 ziehen wird. Nebst Allemann und von Greyerz steht für den Egger-Sitz auch die Spiezer Grossrätin Ursula Zybach in den Startlöchern. Als Nationalrätin mit 20-jähriger Politerfahrung dürfte die 38-jährige Evi Allemann bei der parteiinternen Endausmarchung im August die besten Karten haben.

Allemann präsentierte sich als eine Politikerin, die Gestaltungsräume erkenne und anpacke. Ihre Devise sei, in der Sache «hart und kompetent» zu sein, aber «vermittelnd und freundlich» aufzutreten. Es sei wichtig, auch zusammen mit Andersdenkenden Kompromisse zu schmieden und eine mehrheitsfähige Politik zu machen.

SP und Grüne mit Viererliste

SP und Grüne treten mit einer gemeinsamen Viererliste zu den Regierungsratswahlen 2018 an - drei SP und ein Grüner. Der bisherige Bernhard Pulver hat sich noch nicht dazu geäussert, ob er nochmals antritt.

Klar ist, dass die SP mit einer Kandidatur aus dem Berner Jura den Sitz von SVP-Regierungsrat Pierre Alain Schnegg angreifen will. «Wenn nicht wir ihn angreifen, macht das niemand», erklärte Kantonalpräsidentin Ursula Marti vor den Delegierten der Region Bern-Mittelland.

Marti bezeichnet es als «verheerend», was die bürgerliche Mehrheit in der Kantonsregierung bislang angerichtet habe. Es herrsche «null Gespür für die Menschen im Kanton» und die Bürgerlichen schürten die «Mär des armen Kanton Bern, der sparen muss, weil er so verschwenderisch sei.» Nötig sei im Gegenteil eine «klare Vorwärtsstrategie.» (mib/sda)