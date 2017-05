Fall Sonko: Regierungsrat will keine externe Untersuchung

Nach dem Hin und Her um Verantwortlichkeiten im Fall Sonko sieht der Berner Regierungsrat keinen Bedarf für eine externe Untersuchung. Der ehemalige gambische Innenminister hatte im Herbst 2016 in der Schweiz ein Asylgesuch gestellt und wurde Wochen später verhaftet.

Ousman Sonko werden Verbrechen gegen die Menschlichkeit vorgeworfen. Die entsprechende Strafanzeige stammte von der Nichtregierungsorganisation Trial. Sie wirft dem Gambier vor, für Folterungen verantwortlich zu sein. Als Innenminister von 2006 bis 2016 habe er mindestens davon wissen müssen.

Dass sich Sonko nach seiner Einreise in die Schweiz mehr als zwei Monate unbehelligt in einem normalen Durchgangszentrum im Kanton aufhalten konnte, sorgte in der Folge für Schlagzeilen.

Die Verantwortlichen hätten zu zögerlich gehandelt und die Brisanz des Falls verkannt, so die Kritik. Bund und Kanton Bern schoben sich gegenseitig die Verantwortung zu.

Kanton verweist auf Bund

Für den grünen Berner Grossrat Hasim Sancar stellt sich die Frage, ob die Behörden wegen unklarer Zuständigkeiten oder aus anderen Gründen die Verantwortung hin- und her schoben.

Warum die Bundesbehörden Sonkos Vergangenheit vorgängig nicht gründlich abgeklärt hätten, sei nicht ersichtlich. Ebenso sei unklar, warum der zuständige Berner Regierungsrat Hans-Jürg Käser die Verantwortung von sich schiebe. Er hätte sofort bei den Bundesbehörden intervenieren müssen.

Sancar fordert, dass die Verantwortlichen für ihre Versäumnisse geradestehen sollen. Der Grüne Grossrat regt zudem eine externe Untersuchung an.

Eine solche braucht es nach Auffassung des Regierungsrats nicht, wie dieser in einer am Dienstag veröffentlichten Antwort auf eine Interpellation Sancars schreibt. Die Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten seien im Asylgesetz und in der Asylverordnung auf Bundesebene geregelt.

Die Kantonsregierung bleibt bei ihrer Haltung, dass der Regierungsrat nicht hätte aktiver agieren müssen. Die Federführung für den Umgang mit Asylgesuchstellern obliege dem Staatssekretariat für Migration. Dieses habe eine bundeseigene Praxis entwickelt, welche Stellen wie informiert würden, schreibt der Regierungsrat in seiner Antwort weiter.

Sonko wurde am 15. November vom Staatssekretariat für Migration (SEM) dem Kanton Bern zur Unterbringung und Betreuung zugewiesen. Laut Regierungsrat hatte das SEM den bernischen Migrationsdienst (MIDI) am 14. November 2016 telefonisch und per Mail orientiert, dass es sich bei dem Mann um den ehemaligen gambischen Innenminister handelte.

Die Asylsozialhilfestelle Biel und Region, die im Auftrag des MIDI Asylsuchende betreut, brachte Sonko am 15. November in der Kollektivunterkunft Kappelen bei Lyss unter und informierte die zuständige Regionalstelle der Kantonspolizei.

Spezialfälle beim Bund

Der bernische Polizei- und Militärdirektor Hans-Jürg Käser sagte nach Bekanntwerden des Falls zunächst, er habe erst Mitte Januar vom Aufenthalt Sonkos im Kanton Bern erfahren. Wenig später räumte Käser ein, bereits im November über Informationen verfügt zu haben.

Vor der Abwahl des gambischen Langzeitherrschers Yahya Jammeh im Dezember und den darauf folgenden chaotischen Zuständen in dem Land sei ihm der Fall Sonko nicht brisant erschienen, begründete Käser seine widersprüchlichen Angaben seinerzeit.

Der Polizei- und Militärdirektor vertrat wiederholt die Ansicht, dass der Bund solche Spezialfälle nicht einfach einem Kanton zuteilen sollte. Gerade wenn es sich um solch heikle Fälle handle, müssten die Personen in der Obhut des Bundes bleiben, bis genug Informationen vorlägen.

Der Bundesrat war im November 2016 über das Asylgesuch des Ex-Ministers informiert worden. Ebenfalls wurde die Landesregierung über die Vorwürfe von Nichtregierungsorganisationen gegen Sonko unterrichtet, wie Mitte März aus einer schriftlichen Antwort zur Fragestunde im Nationalrat hervorging.

Der Bundesrat hielt darin fest, dass der Informationsaustausch und die Zusammenarbeit unter den involvierten Behörden korrekt verlaufen sei. Die neue Regierung Gambias möchte Sonko vor ein gambisches Gericht stellen. Deshalb erhofft sich das westafrikanische Land die Auslieferung. Sonko soll einer der starken Männer im Regime von Yahya Jammeh gewesen sein. (flo/sda)