GPK nimmt Fachhochschule unter die Lupe

Im letzten Juni zog der Grosse Rat einen Schlussstrich unter den jahrelangen Streit zwischen Bern und Burgdorf um die Standorte der Berner Fachhochschule (BFH): Bern behält das Departement Wirtschaft, Gesundheit und Soziale Arbeit (WGS), Burgdorf erhält dafür die «Lädere».

Nun aber will die BFH das WGS in drei eigenständige Departemente aufteilen. Dies, obschon die Fachhochschule in der Vergangenheit betont hat, das Departement könne nicht aufgespalten werden.

Dieser Entscheid der BFH-Führung wurde in den letzten Monaten oft und heftig kritisiert. Von einer Manipulation der Standortdebatte war gar die Rede. Auch die Bildungskommission (BIK) des Grossen Rates hat die Kommunikationsleistung von BFH, Regierung und Erziehungsdirektion als mangelhaft beurteilt.

Die Geschäftsprüfungskommission (GPK) des Grossen Rates nimmt die Kritik der BIK zum Anlass, die Aufsicht über die Fachhochschule «in genereller Art und Weise» unter die Lupe zu nehmen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Wie es die GPK auch mit der BKW oder der BLS macht, will sie sicherstellen, dass die Oberaufsicht über die BFH künftig «systematischer und nach klar definierten Abläufen» funktioniert. Die GPK wird beim Regierungsrat verschiedene schrift­liche Unterlagen einfordern. Die Abklärungen dauern voraussichtlich bis Ende Jahr. (phm)