Geldsegen nach dem grossen Fest

Das grösste Fest, das je auf dem Boden des Kantons Freiburg stattgefunden hat, ist seit sechs Monaten Geschichte. Das 44. Eidgenössische Schwing- und Älplerfest Estavayer 2016 war ein Grossanlass. 280'000 Menschen sind auf das Festgelände gekommen, fast so viele wie 2013 ans «Eidgenössische» in Burgdorf.

Sie sahen, wie der Meiringer Matthias Glarner sich mit seinem Sieg über den Bündner Armon Orlik den Sieg und damit den ­Königstitel geholt hat. Gestern zogen die Verantwortlichen in Granges-Paccot Bilanz. «Ich bin einfach nur glücklich», sagte der Präsident des Organisations­komitees, Albert Bachmann.

Wasser war sehr gefragt

52'000 Personen fasste die Arena, das grösste mobile Sportstadion der Welt. 240'000 Liter Bier, also fast eine halbe Million Flaschen, 200'000 Liter Wasser, 14'000 Liter Wein, 40'000 Liter Most, 58'000 Würste und gegen 12'000 Poulets wurden während der drei Tage verkauft.

Wegen der Hitze sei der Absatz von Wasser auf dem Festgelände doppelt so hoch gewesen wie zu Beginn angenommen. Schwingfestdirektorin Isabelle Emmenegger erläuterte: «Wir haben fast so viel Wasser verkauft wie Bier. Im Normalfall wird viel mehr Bier getrunken an Schwingfesten.»

Sie zogen Bilanz: Die Schwingfestdirektorin Isabelle Emmenegger und OK-Präsident Albert Bachmann. Bild: Keystone

Auch die Finanzen stimmen. Man habe das Budget mit einem Umfang von total 30 Millionen Franken eingehalten, so Bachmann. Wie versprochen könne das OK den total 240 Vereinen, die einen grossen Teil der insgesamt 6000 freiwilligen Helfer zur Verfügung gestellt haben, einen ansehnlichen Batzen auszahlen.

Und dieser sei höher als zuerst vorgesehen: Die rund 64'000 Helferstunden werden mit 10 Franken entschädigt. «Ohne unsere Freiwilligen hätten wir das nicht stemmen können. Sie haben Tag und Nacht gearbeitet.» Das Organisationskomitee hat dafür 645'000 Franken reserviert. «Das ist nur eine kleine Entschädigung und kann ihren Einsatz niemals vollständig vergelten», sagte Bachmann.

Versorgung und Verkehr

Die Versorgung des Festes mit Energie habe gut geklappt, sagte Groupe-E-Generaldirektor Dominique Gachoud. Durch 26,5 Kilometer Kabel flossen 209'000 Kilowattstunden «grüner» Strom. Das sei deutlich mehr als ursprünglich angenommen und sei auf die grosse Nachfrage auf dem Campingplatz zurückzuführen.

«Das war eine Herausforderung.» Er werte den Einsatz von Groupe E, die auch Sponsorin des Anlasses ist, als Erfolg. Groupe E habe dem OK Dienstleistungen in Höhe von 1,3 Millionen Franken verrechnet. Sie hätten Bedenken gehabt, dass sie die Verkehrssi­tuation um das Gelände herum im Griff haben könnten, so Bachmann. «Die Leute waren sich aber der Problematik bewusst. Sie haben sich angepasst.»

Die Folge des speditiven Vorankommens: «Die Arena war rasch und rechtzeitig voll, das war beeindruckend.» Die Verantwortlichen registrierten 59'000 Zugfahrten, 38'000 Autos wurden auf den Parkplätzen verzeichnet, 31'000 Personen reisten im Bus an.

Der Siegermuni Mazot de Cremo, den Schwingerkönig Glarner gewonnen habe, sei wieder zurück bei seinem Züchter, sagte Gaby Yerly, der im OK für die Gaben zuständig war. «Er ist gesund und gefrässig.» Glarner habe den Zuchtstier zurückgegeben gegen einen Betrag, den Yerly nicht nennen will. Glarners Vorgänger Matthias Sempach hatte den Muni behalten. «Sempach steht der Landwirtschaft näher», so Yerly.

(Berner Zeitung)