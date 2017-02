Gesucht: 1600 überflüssige Stellen

Lehrer wollen kämpfen

Der Berufsverband der Lehrerinnen und Lehrer will sich gegen mögliche Sparpläne in der Bildung zur Wehr setzen. «Mit allen möglichen gewerkschaftlichen Mitteln» werde Bildung Bern einen weiteren Abbau bekämpfen, schreibt Christoph Michel in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift «Berner Schule». Der Leiter Gewerkschaft beim Berufsverband konkretisiert auf Nachfrage, dass auch ein Streik, Initiativen oder Referenden als letzte Möglichkeiten in Betracht gezogen würden.



Michel befürchtet, dass in der Bildung im Kanton Bern bis zu 100 Millionen Franken pro Jahr eingespart werden müssten, sollte die Regierung am Sparpaket in der Grössenordnung von 250 bis 300 Millionen Franken festhalten. Am stärksten betroffen wäre gemäss seinen Berechnungen die Volksschule mit ­Einsparungen von 45 Millionen Franken. Die Hochschulen müssten 30 Millionen sparen und die Mittelschulen 27 Millionen.



«Beträge in dieser Höhe können nur mit einschneidenden Massnahmen erreicht werden», sagt Michel. Als Beispiele nennt er einen Abbau von Lektionen und Bildungsangeboten, eine Erhöhung der Klassengrössen oder die Schliessung von Schulen und Instituten. «Nach der letzten Sparrunde 2013 ist die rote Linie aber bereits heute überschritten», so Michel.



In einem ersten Schritt wolle man deshalb mit einer Petition gezielt beim Regierungsrat Druck machen, sodass dieser den Bildungsbereich dieses Mal verschone. Sollte das nichts bringen, würden weitere Massnahmen ergriffen, kündigt Christoph Michel an.



Die Berner Erziehungsdirektion lässt sich derzeit nicht in die Karten blicken und will die von Bildung Bern berechneten Zahlen nicht kommentieren. Als Begründung sagt Generalsekretär Marcel Cuttat, dass es sich um einen laufenden Prozess handle. Geplant ist, dass die Regierung die konkreten Sparmassnahmen im Sommer der Öffentlichkeit vorstellt. mab