Insel-Gruppe bleibt trotz Widerstand hart

Im ersten Jahr nach der Fusion hat die Insel-Gruppe einen Gewinn von 21 Millionen Franken erzielt. Das positive Ergebnis ist in erster Linie dem Inselspital zu verdanken, das Sorgenkind des Unternehmens ist das Tiefenauspital. Mehr...

Leichtere Fälle sollten in den Grundversorgungsspitälern behandelt und erst die komplexen Eingriffe am Inselspital durchgeführt werden. Doch: 2016 stieg die Anzahl der leichten Fälle an der Insel erneut. Mehr...