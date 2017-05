Insel-Gruppe mit positivem Jahresergebnis

Die Berner Insel-Gruppe kann nach einem Verlust im Vorjahr einen positiven Jahresabschluss vorlegen. Im Geschäftsjahr 2016 resultierte ein Konzerngewinn von 21,2 Millionen Franken.

Wachstum verzeichnete die Spitalgruppe sowohl im ambulanten wie auch im stationären Bereich. In den Spitälern der Insel-Gruppe wurden vergangenes Jahr im stationären Bereich 1,4 Prozent mehr Patienten behandelt. Die ambulanten Leistungen nahmen um 8,2 Prozent zu, wie die Spitalgruppe am Mittwoch bekannt gab.

Am Inselspital wurden insgesamt 45'700 Patientinnen und Patienten stationär versorgt. Das sind 4,6 Prozent mehr als im Vorjahr. In den Spitälern Tiefenau in Bern, Aarberg, Münsingen, Riggisberg und Belp wurden nach Angaben der Insel-Verantwortlichen rund 16'604 Patienten stationär behandelt.

Was die Tarife betrifft, konnte für das Inselspital mit den Krankenversicherern erneut keine Einigung erzielt werden. Seit fünf Jahren besteht damit ein tarifliches Risiko. Streitpunkt ist nach wie vor die unterschiedliche Berücksichtigung der Kosten für die universitäre Lehre und Forschung. (tag/sda)