Jura-Frage: Berner Täuschungsmanöver?

Die jurassische Regierung hat nach eigenen Angaben mehrere Falschinformationen entdeckt, die rund um die Abstimmung vom 18. Juni über die künftige Kantonszugehörigkeit von Moutier zirkulieren. Am Dienstag hat sie entsprechende «Berichtigungen» publiziert.

In einem siebenseitigen, im Internet publizierten Text listet sie etliche Zeitungsartikel und Aussagen des Komitees «Moutier-Prévôté» auf. Dieses setzt sich für den Verbleib von Moutier beim Kanton Bern ein. Doch auch zwei Aussagen der Berner Kantonsregierung bezeichnet die jurassische Regierung als falsch. Diese finden sich in einem Communiqué, mit dem die bernische Regierung Anfang März ihre Antwort auf Fragen der Stadtregierung von Moutier zusammenfasste.

Falsch seien, so die jurassische Kantonsregierung, Aussagen der Berner Regierung zur Tagesschule in Moutier. Es sei nicht so, dass Familien mit Kindern in dieser Schule vor «erhebliche organisatorische Probleme» gestellt würden, wenn Moutier zum Kanton Jura wechsle. Dies, weil der Kanton Jura solche Schulen nicht kenne.

Tagesschulen seien im Kanton Jura im Gesetz erwähnt. Jene von Moutier würde auch im Kanton Jura so, wie sie heute vorherrschend sei, weiterbestehen und staatliche Hilfe bekommen. Falsch sei weiter eine Aussage des Kantons Bern zum berufsvorbereitenden Schuljahr in Moutier.

An einer Medienkonferenz am Dienstag in Delsberg sagte der jurassische Regierungsrat Charles Juillard, angesichts der zahlreichen Falschinformationen habe die jurassische Regierung entschieden, in die Offensive zu gehen.

Die jurassische Regierung publizierte am Dienstag auch zwei Schreiben an die Stadtregierung von Moutier. Diese hatte ausser der Berner Kantonsregierung auch der jurassischen Regierung einen Brief mit Fragen etwa zum Bildungswesen geschickt.

Nichts zu Spital – aber aus Bern

Keine weiteren Aussagen machte die jurassische Regierung hingegen zur Zukunft des Spitals von Moutier im Fall eines Wechsels dieser Stadt zum Kanton Jura: «Aus mehreren Gründen ist es unmöglich zu sagen, welche Leistungen diese Institution in Zukunft erbringt - weder für den Kanton Jura noch für den Kanton Bern.»

Zu Wort meldete sich hingegen am Dienstag die bernische Gesundheits- und Fürsorgedirektion (GEF). Sie teilte mit, sie habe «mit Befriedigung» von den sehr guten Zahlen der Hôpital du Jura bernois (HJB) SA im vergangenen Jahr Kenntnis genommen. In dieser AG vereint sind die Spitäler von Moutier und St-Imier.

Alle Indikatoren seien dort positiv, heisst es in einer Mitteilung, «während sich sehr viele andere Spitaleinrichtungen in einer angespannten Lage befinden und Hilfe der öffentlichen Hand benötigen». Es zahle sich aus, dass der Kanton Bern den öffentlichen Spitälern Unabhängigkeit gewähre. Zahlen nennt die GEF keine.

In corpore nach Moutier

Juillard kündigte weiter an, die jurassische Regierung werde am 18. Juni in corpore nach Moutier reisen, unabhängig vom Ausgang des Urnengangs. (mb/sda)