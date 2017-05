Kein Stadt-Land-Graben in Sicht

In Ranflüh war es eine Zitterpartie, damals, vor fast 36 Jahren. Am 27. September 1981 sprach sich das Stimmvolk des Kantons Bern denkbar knapp für die Realisierung der Umfahrung Ranflüh im Emmental aus. Gerade mal 1387 Stimmen gaben den Ausschlag.

Das Strassenprojekt war umstritten, weil für die Umfahrung eine Asphaltschneise ins Landwirtschaftsland gefräst werden musste. Der Verein «Heit Sorg zum Ämmital» hatte sich energisch gegen das Vorhaben gewehrt und später auch das Abstimmungsergebnis angefochten – allerdings vergeblich.

Seit 1981 stimmte die Berner Bevölkerung nur acht mal über kommunale Projekte ab.

Dass die gesamte Kantonsbevölkerung an der Urne über solche kommunalen Projekte entscheidet, kommt selten vor. Seit 1981 gab es diesen Fall achtmal, wie eine Anfrage bei der kanto­nalen Kommunikationsabteilung ergeben hat. Drei der Projekte wurden abgelehnt, fünf ­angenommen.

In rund zwei Wochen wird es wieder passieren: Dann werden die Stimmberechtigten aller 351 Berner Gemeinden entscheiden, ob in Aarwangen eine Umfahrungsstrasse gebaut werden darf. Das Dorf ist durch den Durchgangsverkehr stark belastet, die neue Strasse soll Abhilfe schaffen.

2004: Anti-Stadt-Reflex

Um zu ergründen, ob dies für die Verkehrssanierung Aarwangen-Langenthal Nord eher ein Vorteil oder ein Nachteil ist, lohnt sich ein Blick auf die letzte vergleichbare Abstimmung: Diese betraf das umstrittene Projekt Tram Bern-West. Gleich zweimal fand dazu ein kantonsweiter Urnengang statt. Im ersten Anlauf 2004 wurde das Stadtberner Projekt knapp verworfen. 2200 Stimmen gaben damals den Ausschlag zugunsten der Gegner.

Entscheidend für den Ausgang der Abstimmung war ein ausgeprägter Anti-Stadt-Reflex. So betrug der Nein-Anteil im Oberland und im Berner Jura rund 80 Prozent. Der frühere Berner Stadtpräsident Alexander Tschäppät (SP) sagte nach dem Verdikt: «Die Gegner haben den Stadt-Land-Konflikt bewusst geschürt und müssen nun auch Verantwortung dafür übernehmen.»

«Einen Regionen-Neid wie 2004 bei der Tram­abstimmung wird es wohl nicht geben.»Michael Hermann, Politologe

Ein solcher Reflex sei dieses Mal eher nicht zu befürchten, sagt der Berner Politgeograf Michael Hermann: «Einen Regionen-Neid wie 2004 bei der Tram­abstimmung wird es wohl nicht geben.» Der Oberaargau sei wie das Oberland, das Emmental oder der Berner Jura eine Randregion und könne deshalb tendenziell auf die Unterstützung aus diesen Gegenden zählen. «Zudem ist das Verständnis für Strassenprojekte in ländlichen Gebieten nach wie vor eher grösser als in den Städten.»

«Nicht in meinem Garten»

Bei kantonalen Abstimmungen ist der Faktor der Unberechenbarkeit jedoch nicht zu unterschätzen. Hermann erinnert etwa an den Urnengang von 2015 in Zürich, als es um die Erschliessung des Limmattals mit einer Tramlinie ging. Während die Limmattaler die Tramlinie ablehnten, wurde ihnen das Projekt vom Rest des Kantons an der Urne aufgezwungen. Hermann spricht in diesem Zusammenhang vom «Not-in-my-backyard-Effekt».

Darunter sei zu verstehen, dass die Leute ein Projekt grundsätzlich zwar gut fänden, es aber nicht in ihrem Garten haben wollten. Dieser Effekt ist bei der Verkehrssanierung Aarwangen-Langenthal Nord eher nicht zu erwarten, weil davon auszugehen ist, dass die Einwohner von Aarwangen in der Mehrheit für die neue Umfahrungsstrasse stimmen werden.

Tram Bern-West: Die verantwortlichen Politiker eröffneten am 10. Februar 2009 die neue Linie. 2004 war das Projekt im ersten Anlauf in einer kantonsweiten Urnenabstimmung abgelehnt worden. Bild: Walter Pfäffli

Unter dem Strich dürften am 21. Mai die beiden Phänomene, die beim Tram Bern-West und bei der Limmattalbahn aufgetreten sind und die Abstimmungen entschieden haben, für das Oberaargauer Strassenprojekt keine Auswirkungen haben. Widerstand gegen das Projekt gibt es trotzdem, namentlich im Nachbardorf Bützberg sowie vom Verkehrs-Club der Schweiz (VCS), den Grünen und den Umweltverbänden, die das Referendum ergriffen und damit die Abstimmung erzwungen haben.