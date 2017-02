Kommission verlangt Aussprache

Erziehungsdirektor Bernhard Pulver (Grüne) und der Rektor der Berner Fachhochschule (BFH) Herbert Binggeli sowie der Präsident des Schulrats Markus Ruprecht müssen bei der grossrätlichen Bildungskommission (Bik) antraben. Diese verlangt eine Aussprache mit den drei Verantwortlichen, wie sie in einer Mitteilung schreibt. Der Grund dafür ist die jüngste Affäre um die Standortfrage der BFH. Kürzlich machte diese Zeitung publik, dass die Schule das Departement Wirtschaft, Gesundheit und Soziale Arbeit (WGS) in drei Departemente aufspalten will. Dieser Entscheid ist brisant, weil Burgdorf und Bern gerne Standort des Departements WGS gewesen wären. Auch die Aufspaltung des Departements war dabei ein Thema. Im Abstimmungskampf hatten die Fachhochschule und die Erziehungsdirektion aber stets betont, das Departement müsse zusammenbleiben.

Auflagen und Verschiebung

Über diese «divergierende Kommunikation» äussert die Bildungskommission in einer Mitteilung «grossen Unmut». Die Aussprache mit den Verantwortlichen ist denn auch nur der erste Schritt im weiteren Vorgehen. «Anschliessend werden wir in der Kommission entscheiden, ob auf den Standortentscheid zurückgekommen werden sollte», sagt FDP-Grossrätin Corinne Schmidhauser (Interlaken), die als Vizepräsidentin in der Bik die Federführung im Projekt hat.

Die Kommission will dem Grossen Rat zudem beantragen, die für die Junisession vorgesehenen Planungskredite für den neuen BFH-Campus im Weyermannshaus zu verschieben. «Wir stufen heute das Risiko als zu hoch ein, dass die Kredite vom Grossen Rat abgelehnt würden», sagt Schmidhauser. Deshalb sei es besser, wenn die ganze Affäre zuerst aufgearbeitet werde. Die Bik verlangt schliesslich auch, dass die Kredite für Bern mit Zusagen zur Planung in Burgdorf koordiniert werden. Konkret geht es um den Umzug der Lädere in die Emmestadt und den Bau eines neuen Bildungszentrums für erneuerbare Energien. «Momentan fürchten viele Grossräte, dass Burgdorf am Schluss leer ausgehen wird.»

Pulver warnt vor Folgen

Erziehungsdirektor Bernhard Pulver teilt diese Befürchtung nicht. «Nach dem Standortentscheid haben wir die Arbeiten aufgenommen. Zwar sind die Projekte in Burgdorf nicht gleich weit fortgeschritten wie der Campus Bern, aber die Aufträge wurden erteilt», sagt er. Die grösste Gefahr für Burgdorf sieht Pulver darin, wenn die Standortfrage nun neu aufgerollt würde. «Dann entstehen Unsicherheiten und politische Diskussionen, die schwer voraussehbar sind.» Schliesslich weist Pulver auch darauf hin, dass die BFH den anderen Schweizer Fachhochschulen in Sachen Standortkonzentration bereits heute nachsteht. «Werden die Kredite nun verschoben, birgt dies das Risiko, dass wir noch weiter zurück­fallen.» (Berner Zeitung)