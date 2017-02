Neu entflammter Fachhochschulstreit erzürnt Bildungskommission

Eigentlich schien alles geritzt: Die Berner Fachhochschule sollte ihre Standorte in Bern und Biel konzentrieren. Burgdorf würde künftig kein Fachhochschulstandort mehr sein, dafür aber die Technische Fachschule und ein noch zu schaffendes Cleantech-Kompetenzzentrum erhalten.

Der Grosse Rat sollte im Juni Kredite für den Campus Bern sprechen. Vor wenigen Wochen machte diese Zeitung aber publik, dass die Berner Fachhochschule ihr Departement Wirtschaft, Gesundheit und Soziale Arbeit in drei eigenständige Departemente aufteilen will.

Just jenes Departement also, das im Kampf um die Standorte eine nicht unwesentliche Rolle gespielt hatte. Das Departement müsse eine Einheit bleiben, wurde damals in die Waagschale geworfen.

Sofort stand der Verdacht im Raum, dass die Berner Fachhochschule im Standort-Poker nicht mit offenen Karten gespielt und Pläne für die Aufteilung des Departementes verschwiegen hatte.

Vor allem die politischen Akteure, die sich jahrelang dafür eingesetzt hatten, dass ein Teil der Fachhochschule in Burgdorf bleibt, fühlten sich verschaukelt.

Die Fachhochschule wehrte sich gegen den Vorwurf, sie habe nicht die Wahrheit gesagt. Die Aufteilung des Departements sei eine organisatorische Frage, die man klar von der Standortfrage getrennt habe, hiess es von Seiten der Fachhochschule.

Kommission äussert ihren Unmut

Die grossrätliche Bildungskommission (BIK) äusserte am Mittwoch in einer Mitteilung «grossen Unmut» über die divergierende Kommunikation der Berner Fachhochschule und der Erziehungsdirektion.

Als erstes will die BIK nun eine Aussprache mit Vertretern der Fachhochschule und der Erziehungsdirektion durchführen. Im Anschluss daran will die Kommission die Standortfrage noch einmal überprüfen und allenfalls über weitere Schritte entscheiden.

Die BIK beantragt dem Grossen Rat, das für die Junisession traktandierte Kreditgeschäft zu vertagen. Die Kredite für den Campus Bern müssten mit verbindlichen Zusagen für die Planung in Burgdorf koordiniert werden, so die Forderung der BIK. (flo/sda)