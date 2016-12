Neues Energiegesetz: den einen zu forsch, anderen zu schwach

Der GEAK

Ein alter Bekannter taucht im Entwurf des revidierten bernischen Energiegesetzes wieder auf: der GEAK, der Gebäudeenergieausweis der Kantone. Die Berner Regierung schlägt vor, ihn für Neubauten für obligatorisch zu erklären.



Bei bestehenden Gebäuden soll der Ausweis dann zur Pflicht werden, wenn diese veräussert werden. Der Verkäufer müsste den GEAK den Käufern vorlegen.



Diese Vorschläge stossen dem kantonalen Handels und Industrieverein HIV und dem Verband der kleinen und mittleren Unternehmen des Kantons Bern (Berner KMU) sauer auf. Sie schreiben in ihren Vernehmlassungsantworten, erst vor fünf Jahren habe das Bernervolk den GEAK an der Urne versenkt.



Damals genehmigte der Souverän zwar ein neues Energiegesetz - jenes, das nun revidiert werden soll. Allerdings stimmte das Volk gegen die Vorlage von Regierung und Grossem Rat, sondern stimmte einer leicht schwächeren Variante zu, welche in Form eines Volksvorschlags daherkam.



Hauseigentümer, Gewerbetreibende und Bauern hatten ihn eingebracht. In diesem Volksvorschlag fehlte ausser dem GEAK auch die damals von Regierung und Parlament angestrebte Förderabgabe für Strom.