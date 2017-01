Noch mehr Bus für Bern, Biel und Thun

Nur noch ein Tarifverbund

Ab 2018 soll das Beo-Abo in den Libero-Tarifverbund integriert werden. Das heisst, dass es im Kanton Bern künftig nur noch einen Tarifverbund geben wird. Für Einzelbillette gilt das Zonensystem entlang des Thunersees bis Interlaken.



Sobald es aber weiter entlang des Brienzersees, in die Täler hinauf oder aufs Schiff geht, müssen wie heute Streckenbillette gelöst werden. Bei den Abonne­menten hingegen gelten im ­gesamten Berner Oberland die Zonentarife von Libero.Der Hintergrund: Heute sind die Abonnemente für Pendlerinnen und Pendler sowie für den Schülerverkehr in diesem weitläufigen Gebiet im Vergleich zu den vor allem im Freiverkehr genutzten Einzelbilletten relativ günstig. Hätte man sich für einen einzigen Tarif entschieden, wäre entweder das Abonnement sehr teuer oder die ­Einzelbillette sehr günstig geworden.



Um dies finanziell auszu­gleichen, müsste die öffentliche Hand einspringen. «Wir würden also den Freizeitverkehr mit Steuergeldern subventionieren», sagt Stefan Galli von der Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion. «Aber uns ist wichtig, dass das ÖV-Angebot auch für den täglichen Gebrauch und für Pendler attraktiv ist.» sar