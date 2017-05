Pulver soll neuer Regierungspräsident werden

Die Berner Kantonsregierung beantragt dem Grossen Rat, Erziehungsdirektor Bernhard Pulver zum Regierungspräsidenten der Amtsperiode 2017/18 zu wählen. Der Politiker der Grünen ist derzeit Regierungsvizepräsident.

Pulvers Nachfolger als Stellvertreter des Präsidenten soll Justiz-, Gemeinde und Kirchendirektor Christoph Neuhaus (SVP) werden, wie der Berner Regierungsrat am Donnerstag mitteilte.

Bernhard Pulver war bereits einmal Regierungspräsident: in der Amtsperiode 2011/12. In den Regierungsrat gewählt wurde Pulver im Jahr 2006. Traditionsgemäss wählt der bernische Grosse Rat in der Junisession das Regierungspräsidium und bestimmt das Präsidium des Kantonsparlamentes. Im Juni soll Grossrats-Vizepräsidentin Ursula Zybach (SP/Spiez) turnusgemäss auf den Präsidentenstuhl nachrücken, 2018 ist die Wahl von Jürg Iseli (SVP/Zwieselberg) vorgesehen. (sih/sda)