Randalierer sollen bezahlen: Kanton ändert Gesetzesentwurf

Nach einem Entscheid des Bundesgerichts muss nicht nur der vom Urteil betroffene Kanton Luzern über die Bücher. Auch Bern hat einen solchen Passus im Entwurf zum neuen Polizeigesetz. Dieser wird nun angepasst.

Der Regierungsrat hat das Urteil der obersten Richter zur Überwälzung von Sicherheitskosten auf gewalttätige Randalierer mit Interesse zur Kenntnis genommen, wie er in einer am Dienstag veröffentlichten Antwort auf eine Interpellation schreibt. Die Erwägungen des Bundesgerichts würden selbstredend in die geplante Bestimmung im neuen Berner Polizeigesetz einfliessen.

Eine generelle Streichung des Passus sieht die Berner Regierung nicht vor, wie sie weiter ausführt. Das Bundesgericht schliesse eine Kostenüberwälzung nicht grundsätzlich aus. Das Bundesgericht fordere eine verhältnismässige Ausgestaltung der Kostenauflage, die sich am individuellen Tatbeitrag und am Grad der Verantwortung orientiert.

Wie genau der Passus im neuen, bernischen Polizeigesetz nun aber formuliert werden soll, ist laut Regierungsrat noch offen. Laut Regierungsrat ist vorgesehen, dass die Bestimmung noch im laufenden Jahr vom Grossen Rat beraten werden kann. (flo/sda)