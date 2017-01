Regierungsrat setzt bei der Sozialhilfe den Rotstift an

Heftige Kritik

Mit seinen Vorschlägen zur Revision des Sozialhilfegesetzes erntet der Regierungsrat prompt auch ein drittes Mal heftige Kritik: diese kommt vor allem von links-grüner Seite, Hilfsorganisationen und Verbänden.



Die Berner Konferenz für Sozialhilfe, Kindes- und Erwachsenenschutz kritisierte am Dienstag, die Sparvorlage ignoriere jegliche Fachlichkeit und bestrafe ganze Klientengruppen, ohne die Ursachen der Notlage zu berücksichtigen.



Mit der Vorlage solle die Sozialhilfe grundsätzlich um 10 bis 30 Prozent unter die bewährten SKOS-Richtlinien gekürzt werden. Damit werde ein fachlich und politisch legitimiertes Regelwerk, welches letztlich den sozialen Frieden sichere, in Frage gestellt.



Auch Caritas Bern zeigte sich besorgt über den «zunehmenden Rückzug» des Kantons Bern aus seiner sozialpolitischen Verantwortung. Der Regierungsrat blende unter anderem auch die strukturellen Schwierigkeiten auf dem Arbeitsmarkt aus. Dieser biete zu wenig Stellen für Niedrigqualifizierte. Trotz aller Bemühungen fänden viele Sozialhilfebeziehende keine Arbeit.



Die Grünen Kanton Bern zeigten sich entsetzt über die «unchristliche Schocknachricht nach den Weihnachtsfeiertagen». Bern weiche mit diesem Plan deutlich von den schweizweit anerkannten SKOS-Richtlinien ab.



Um Armutsrisiken zu bekämpfen brauche es mehr Investitionen in die Bildung und Berufsbildung. Die Grünen wollen die «kontinuierlichen Abbaupläne bei der öffentlichen Sozialhilfe " mit allen Mitteln bekämpfen, wie sie in ihrer Mitteilung schreiben.