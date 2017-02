Spitalversorgungsplanung kommt gut an

Die neue medizinische Versorgungsplanung des Kantons Bern ist bei der Gesundheits- und Sozialkommisison des bernischen Grossen Rats (GSoK) gut angekommen: Einstimmig empfiehlt diese dem Grossen Rat, dieses Papier zur Kenntnis zu nehmen.

Der bernische Regierungsrat hatte die Planung, welche Grundlage ist für die bernischen Spitallisten, im vergangenen Jahr in eine Mitwirkung gegeben. Die Planung soll in den Jahren 2017 bis 2020 garantieren, dass der Bevölkerung des Kantons Bern ein ausreichendes Angebot an medizinischen Leistungen bereitsteht.

Die GSoK findet insbesondere gut, dass in diesem Papier Möglichkeiten zur Steuerung des Angebots aufgezeigt werden, mit denen der Kanton bei allfälligen Überangeboten korrigierend eingreifen kann. Das steht in einer Mitteilung des Grossen Rats vom Donnerstag.

Die GSoK wird dem Grossen Rat beantragen, der Regierung zwei Planungserklärungen, also Aufträge, zu überweisen. Erstens sollen künftig auch ambulante Angebote wie beispielsweise die hausärztliche Grundversorgung oder medizinische Zentren mit einbezogen werden. Zweitens sollen neue Modelle der Zusammenarbeit zwischen hebammengeleiteter und klinischer Geburtshilfe geprüft werden.

Neues Behindertenkonzept: Ja, aber. . .

Die GSoK hat auch ein Kreditbegehren von 3,2 Millionen Franken für ein internetbasiertes Instrument zur Verwaltung der Subjektfinanzierung im Behindertenbereich diskutiert. Es geht um die Umsetzung des kantonalen Behindertenkonzepts, das behinderten Menschen ein möglichst selbstbestimmtes Leben ermöglichen soll.

Künftig will der Kanton Bern nicht mehr primär jene Institutionen unterstützen, welche Behinderten beschäftigen oder in denen diese wohnen. Vielmehr will der Kanton jeder behinderten Person diejenigen Leistungen bezahlen, welche er fürs Leben braucht. Er spricht deshalb von einem Wechsel von der Objekt- zur Subjektfinanzierung.

Die GSoK teile die Einschätzung des Regierungsrats, dass für diesen Systemwechsel, der ab 2020 greifen soll, eine Weblösung «absolut zentral» sei. Einstimmig unterstütze die Kommission deshalb das Kreditbegehren und den jährlichen Kredit von 350'000 Franken für den Betrieb, heisst es in der Mitteilung.

Streitpunkt «Kostenneutralität»

Eine Mehrheit der Kommission sprach sich aber dafür aus, dass die Beschaffung und der Betrieb dieses neuen Instruments kostenneutral ausfallen muss. Der Grosse Rat habe dies so verlangt. Deshalb halte sich die Kommission daran, sagte dazu auf Anfrage die Sprecherin der Kommissionsmehrheit, Barbara Mühlheim (GLP/Bern).

Eine knappe Kommissionsminderheit befürchtet hingegen, Kostenneutralität heisse, dass die 3,2 Millionen Franken auf Kosten der übrigen Leistungen des Kantons an Behinderte gingen. Das glaubt auch die SP des Kantons Bern, die sich am Donnerstag in einer Medienmitteilung zum GSoK-Entscheid äusserte.

Laut Mühlheim ist das aber ein Fehlschluss: Die mit dem neuen Instrument einher gehende Rationalisierung werde - über mehrere Jahre hinweg gesehen - die Verwaltungskosten derart senken, dass sich die Kostenneutralität nicht negativ auf die Leistungen zugunsten Behinderter auswirken werde. (sda)