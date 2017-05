Stadtberner BDP unterstützt SP-Regierungsstatthalter Lerch

Bei der Kampfwahl vom 21. Mai um das Amt des Regierungsstatthalters für den Kreis Bern-Mittelland unterstützt die Stadtberner BDP den Amtsinhaber Christoph Lerch (SP). Ein Antrag auf Stimmfreigabe scheiterte knapp.

Die Unterstützung Lerchs wurde an der Parteiversammlung vom Montag mit knapper Mehrheit beschlossen, wie die BDP der Stadt Bern am Dienstagabend mitteilte. An der Versammlung setzte sich das Argument durch, dass es «ohne Not keinen Sinn mache», einen Regierungsstatthalter, «der gute Arbeit geleistet hat, pragmatisch entscheidet und gut verhandelt» für seine letzte Amtszeit nicht mehr zur Wahl vorzuschlagen.

Eine Minderheit wollte Lerchs Herausforderer, den Grünliberalen Claude Grosjean, unterstützen. Grosjean werde aber in vier Jahren wenn «die Karten neu gemischt werden» sicherlich eine gute Ausgangslage haben, schreibt die BDP weiter.

Für die beiden unumstrittenen städtischen Vorlagen - den Baukredit für die Erweiterung des Pestalozzi-Schulhauses und den Uferschutzplan Neubrück - empfiehlt die BDP die Ja-Parole. (flo/sda)