Waldbesitzer sollen Reservate schaffen

Auf den ersten Blick ist die Grenze vom normalen Wald zum Reservat nicht erkennbar. «Aber dort drüben diese Buche – die fault bereits», sagt Stefan Flückiger, Forstmeister der Burgergemeinde Bern. Er führt durch ein Areal im Bremgartenwald von zwanzig Hektaren, das die Burgergemeinde seit 2015 als Totalwaldreservat stehen lässt.

Das heisst, sie bewirtschaftet dieses Waldstück für 50 Jahre nicht – und lässt die Buche bewusst verfaulen, anstatt sie zu fällen. «Das ist zwar ökonomisch nicht sonderlich interessant – ökologisch aber schon», sagt Flückiger. Pilze und Insekten finden in solchen Waldstücken eine Heimat, die sie sonst kaum haben.

Totalwaldreservate wie jenes der Burgergemeinde machen heute lediglich ein Prozent des gesamten Berner Waldbestandes aus. Das will der Kanton ändern: Bis 2030 möchte er fünf Prozent der Waldfläche gänzlich sich selbst überlassen.

Schon seit 2008 versucht das Amt für Wald, Waldbesitzer zu finden, die dabei mitmachen wollen – allerdings mit grossem Aufwand und nicht mit dem gewünschten Erfolg. Deshalb kehrt der Kanton den Spiess jetzt um: Waldbesitzer, die einen Teil ihres Waldes als Totalreservat stehen lassen wollen, können dem Kanton ab sofort ein Angebot unterbreiten.

Preis ist Verhandlungssache

Eine Million Franken sind im Topf, der dem Kanton unter anderem für Waldreservate zur Verfügung steht. Wie viel Geld der Kanton einmalig pro Hektare Totalreservat bezahlt, hängt von den Eigenheiten sowie der Lage des Gebiets ab und ist Verhandlungssache. Laut Roger Schmidt, Vorsteher des Amts für Wald, variierten die Preise auch bisher stark: Die Spannweite reicht von unter 300 Franken über 1500 bis zu 2000 Franken pro Hektare.

«Wir unterstützen es auch, wenn Waldbesitzer gemeinsam Reservate anbieten.»Roger Schmidt, Amt für Wald

Der Kanton stellt drei Hauptbedingungen an Totalreservate: Sie müssen mindestens zwanzig Hektaren gross sein, die Eigentümer müssen sich für 50 Jahre verpflichten, und die Baumartenmischung muss mindestens zur Hälfte naturnah sein.

Für Beat Zaugg, Vizepräsident der Berner Waldbesitzer, sind die beiden ersten Punkte Knacknüsse. Denn gerade private Waldbesitzer würden oft gar nicht so grosse Flächen besitzen und hätten zudem oft Hemmungen, auch künftige Generationen an einen Vertrag zu binden. Er geht deshalb davon aus, dass vor allem öffentliche Eigentümer Reservate anbieten werden.

Das Amt für Wald will mit seiner Ausschreibung aber durchaus auch Private ansprechen. «Wir unterstützen es, wenn sich Besitzer zusammentun und gemeinsam Waldstücke anbieten», sagt Roger Schmidt.

Mit dem neuen Ansatz sei der Kanton auf dem richtigen Weg, findet Beat Zaugg. Er kann sich durchaus vorstellen, dass Waldbesitzer Interesse daran haben, Reservate auszuscheiden. Etwa dann, wenn Waldstücke nur schwer bewirtschaftbar sind oder bereits seit längerem nicht wirtschaftlich genutzt werden.

«Private Waldbesitzer gehen oft un­gern Verträge ein, die auch ihre Kinder verpflichten.»Beat Zaugg, Berner Waldbesitzer

So, wie es auch bei der Burgergemeinde der Fall war. Sie griff teilweise bereits seit dem Sturm Lothar von 1999 nicht mehr ins heutige Reservat ein. «Dennoch erbringen wir hier eine Leistung – eine ökologische», sagt Stefan Flückiger. «Wir schätzen es, dass es für diese Leistung mittlerweile auch eine Nachfrage gibt.»

Keine garantierte Sicherheit

Im Reservat im Bremgartenwald führt der Weg weiter entlang eines Baches. Einen Rappen erhält die Burgergemeinde hier pro Quadratmeter und Jahr dafür, dass sie nichts tut – auch nicht, wenn Bäume über den Wanderweg und den Graben gefallen sind. «Für den Unterhalt der Wanderwege sind die Gemeinden zuständig», sagt Schmidt. Also hat die Stadt Bern den Weg freisägen lassen, über dem Graben liegen noch immer die Stämme.

In einem Wald gebe es keine Bewirtschaftungspflicht und folglich auch keine Garantie dafür, dass nichts passiere, sagt Schmidt. Auch dann nicht, wenn es sich um ein normales Waldstück handelt. Sollte aber in einem Reservat etwas passieren und Schadenersatz verlangt werden, würde der Kanton in die Bresche springen.

Waldbesitzer können dem Amt für Wald bis zum 30. April 2018 Angebote machen. Bis Ende Juli 2017 hilft das Amt zudem dabei abzuklären, ob sich eine Eingabe lohnen würde. Sandra Rutschi (Berner Zeitung)