Wieder Ärger bei der Lehrerkasse

Die Entschädigungen in der Bernischen Lehrerversicherungskasse (BLVK) sorgen nach wie vor für Zündstoff. Dies zeigt der Briefverkehr zwischen den Delegierten und der Verwaltungskommission als oberstem Organ der Kasse, der dieser Zeitung vorliegt.

Die Delegierten hatten im Mai 2016 beschlossen, das Thema 2017 noch einmal traktandieren zu wollen. Die Verwaltungskommission teilte ihnen jedoch im August in einem Brief mit, dass sie das nicht für nötig befinde. Nun wehren sich die Kritiker – sie rufen die Delegierten zum Widerstand auf.

Das Thema bewegt die BLVK seit einigen Jahren: 2014 beschwerten sich die Delegierten, die Entschädigungen für die ­Verwaltungskommission seien zu hoch. Präsidium und Vizepräsidium erhielten mehr als doppelt so hohe Entschädigungen wie ihre Pendants in der BPK, der Kasse der Kantonsangestellten.

Schliesslich überarbeitete die Kommission das Entschädigungsreglement, ging aber weniger weit, als die Delegierten es ­gewünscht hätten. Zum Teil wurden die Entschädigungen sogar erhöht.

Alles zusammengerechnet erhält der Präsident heute 53 000 Franken für ein 23-Prozent-Pensum, die Vizepräsidentin 45 000 Franken für ein 20-Prozent-Pensum. Dazu kommen Pauschalspesen von 2350 respektive 2150 Franken und Kilometerspesen für Sitzungen.

Delegierte wehren sich

Diese Ansätze seien nach wie vor zu hoch, so die Kritiker. «Nicht einmal die Pensionskasse des Bundes Publica bezahlt so hohe Entschädigungen», sagt Urs Senften, Präsident des Wahlkreises Bern-Nord und Delegierter.

«Nicht einmal die Pensionskasse des Bundes bezahlt so hohe Entschädigungen.»Urs Senften, Delegierter

«Es besteht nicht der geringste Grund, die Entschädigungen von Präsident und Vize gegenüber denen der gewöhnlichen Kommissionsmitglieder dermassen hoch anzusetzen», sagt Christoph Zürcher, der bis 2014 Kommissionsmitglied war. Denn die beiden hätten nur wenige zusätzliche Kompetenzen.

Doch die Kommission kann über die Entschädigungen selber bestimmen. «Wir können lediglich Vorschläge unterbreiten sowie politischen und öffentlichen Druck aufsetzen», sagt Senften. Deshalb wollten die Delegierten das Thema erneut traktandieren.

Kommission hat genug

Die Verwaltungskommission aber verweigert die Diskussion, wie aus dem Brief von letztem August hervorgeht: Sie wolle «möglichst rasch Klarheit und Transparenz schaffen und damit weiteren langwierigen Diskussionen abschliessend Einhalt gebieten», steht dort.

Darauf folgt eine Auflistung, wie die Entschädigungen der BLVK-Exponenten ausgerechnet werden. Je höher die Verantwortung, desto höher müsse die Entschädigung sein.

Aus der Übersicht geht hervor, dass das Präsidium insgesamt verhältnismässig ähnlich entschädigt wird wie etwa ein Generalsekretär auf der Kantonsverwaltung. Das Vizepräsidium wird ähnlich entschädigt wie der ­Rektor der Pädagogischen Hochschule.

Das Reglement sei dem Büro der Delegiertenversammlung transparent dargelegt worden. Die Entschädigungen seien angemessen, es gebe keinen Handlungsbedarf, findet die Kommission.

Klicken Sie auf die Tabelle, um diese zu vergrössern.

Gegen diese Abfuhr wehren sich Senften, Zürcher, Jürg Boss und Rolf Rüfenacht, die bis 2014 und 2015 in der BLVK für die Arbeitnehmerseite aktiv waren. «Wir rufen die Delegierten dazu auf, die Interessen der Versicherten wahrzunehmen und auf ihren Rechten gegenüber der Kommission zu beharren», schreiben sie in ihrem Brief an die Delegierten.

Weil die Delegierten gegenüber der Kommission zu wenig selbstbewusst aufträten, foutiere sich diese um deren Anliegen. «Der Ausdruck ‹einer Diskussion Einhalt gebieten› ist unanständig und diktatorisch und gehört nicht ins Vokabular einer Pensionskassenleitung.»

Die Kommission hebele in ihrem Schreiben das Pensionskassengesetz aus, das den Delegierten erlaube, Vorschläge zu machen – auch zu einem Entschädigungsreglement. Sie verstosse gegen die Auskunftspflicht, und es werde «zu prüfen sein, ob sich die Kommission mit dieser Haltung nicht strafbar macht».

Diese Vorwürfe erachtet die Verwaltungskommission als «haltlos», wie sie in einer Stellungnahme schreibt. Grundsätzlich sei es erfreulich, dass sich die Delegierten in die Diskussion einbrächten. Für die Kommission sei aber das Büro der Delegiertenversammlung der erste Ansprechpartner.

«Mit diesem arbeiten wir sachbezogen und lösungsorientiert zusammen.» Das Büro habe nun zu entscheiden, ob man auf das Schreiben der Kritiker eingehen sollte. «Selbstverständlich» sei die Kommission bereit, den Delegierten die aufgeworfenen Fragen zu erörtern, heisst es nun.

Uneins über Zinssatz

«Es bleibt die Tatsache, dass sich die Verwaltungskommission weiterhin unanständig hohe Saläre genehmigt, während den Versicherten nur zwei Jahre nach der Einführung des Pensionskassengesetzes neue Sanierungslasten in Form von höheren Beiträgen und Kürzungen zukünftiger Renten zugemutet werden», monieren die Kritiker. Damit meinen sie den technischen Zinssatz, den die Kommission auf dieses Jahr hin von 3 auf 2,5 Prozent gesenkt hat.

Dadurch entstehen Renteneinbussen von knapp 2000 Franken im Jahr. «Unsere Schwesterpensionskasse BPK war clever und senkte den Zinssatz gleichzeitig mit dem neuen Pensionskassengesetz von 2014. Das hätten wir auch tun sollen», sagt Senften. «Letztlich wäre dies den Versicherten zugutegekommen.» Doch auch bei diesem Thema sei die Kommission allein für das Vorgehen zuständig.

Die Festlegung des technischen Zinssatzes sei von Parametern abhängig, die sich von Kasse zu Kasse stark unterscheiden würden, schreibt die Kommission dazu. «Wir haben bereits anlässlich der Senkung des technischen Zinssatzes vor drei Jahren entschieden, diesen schrittweise weiter zu senken, falls die Tiefzinsphase anhalten sollte.» (Berner Zeitung)