«Wir wollen fair sein mit den Gemeinden»

Jura und Sparpaket

Es sind vorab zwei Themen, welche Regierungspräsidentin Beatrice Simon (BDP) in der zweiten Hälfte ihres Amtsjahres, das im Mai zu Ende geht, bewegen werden: die Kantonsfinanzen und die Jura-Abstimmung. An der traditionellen Medienkonferenz zum Jahresbeginn betonte sie, dass das zu erarbeitende Sparpaket die Parteien, die Verwaltung sowie den Regierungsrat und das Parlament in den nächsten Monaten stark fordern werde. «Das wird eine sehr, sehr anspruchsvolle Aufgabe.» Wenige Monate vor den Gesamterneuerungswahlen werde die Politik von links bis rechts ­zusammenstehen, ein Bündel von Entlastungsmassnahmen schnüren und dabei die politischen Eigeninteressen zurückstellen müssen, so Simon.



In ihrer Hauptfunktion als ­Fi­nanzdirektorin benannte sie nochmals die drei Hauptgründe, die ein neuerliches Sparprogramm im Umfang von 250 bis 300 Millionen Franken pro Jahr nötig machen: die Senkung der Steuern für Unternehmen, die Vermeidung einer Neuverschuldung sowie die Forderung, dem Grossen Rat ausgeglichene Voranschläge zu präsentieren.



Simon gab vor den Medienvertretern auf Französisch ihrem Wunsch Ausdruck, dass sich die Bevölkerung Moutiers am 18. Juni für einen Verbleib im Kanton Bern ausspricht. Simon sprach von einer «Herzensangelegenheit»: Ihr Grossvater ­habe in Moutier gewohnt, sie habe in ihrer Kindheit viel Zeit dort verbracht. Auf Nachfrage nannte sie auch härtere Faktoren: «Bern ist nicht zuletzt dank dem Berner Jura das Bindeglied zur Französisch sprechenden Schweiz.» Diesen Vorteil wolle Bern nicht verlieren. (phm)