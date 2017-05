99 neue Pflegeplätze in Langenthal

Die Menschen werden immer älter, und der Bedarf an Plätzen in Pflegeheimen wird stets grösser. So wird gemäss dem neuen Altersleitbild Oberaargau-Ost die Zahl der über 80-Jährigen bis zum Jahr 2045 um 147 Prozent zunehmen. Um den Bedarf an Plätzen in Pflegeheimen zu decken, sollen sowohl das Alterswohnheim Riedli in Aarwangen wie auch das Alterszentrum Haslibrunnen in Langenthal ausgebaut werden. In Aarwangen sind 40 zusätzliche Plätze geplant, in Langenthal knapp 100.

Doch wie steht es eigentlich mit den Ausbauplänen des ­Alterszentrums Haslibrunnen? «Wir sind mitten im Vorprojekt», sagt dessen Leiter Hansjörg Lüthi. So muss nun noch abgeklärt werden, wie der Neubau finanziert werden soll. 40 bis 50 Millionen werde der Ausbau kosten, kommunizierte das Alterszentrum 2015. In welchem Umfang die Stadt an der Finanzierung beteiligt sein wird, ist derzeit noch offen. Geplant sind drei viergeschossige Neubauten sowie ein eingeschossiger Verbindungsbau, um das Wohnheim von heute 53 Plätzen auf 152 Plätze zu erweitern.

Der Bau soll in Etappen erfolgen, sodass die Bewohner zu Beginn der Bauarbeiten im heutigen Gebäude bleiben können. Dieses würde dann erst abge­rissen, wenn genügend Plätze in den Neubauten vorhanden wären. So stellte das Alterszentrum die ­Pläne des Architekturbüros Ducksch & Anliker im Dezember 2011 vor. Ob davon abgewichen wird und wann genau der Baustart erfolgen wird, soll im Juni kommuniziert werden. (rsc)