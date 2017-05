Anwohner löschen Motorradbrand

Am Dienstagabend kurz nach 18 Uhr brannte an der Haldenstrasse in Langenthal ein Motorrad. Als die Feuerwehr eintraf, war das Feuer bereits durch Anwohner gelöscht worden.

Verletzte gab es keine, so Regina Aeberli, Sprecherin der Kantonspolizei Bern, auf Anfrage. Die freistehende Garage, in der das Motorrad stand, sowie ein Auto in unmittelbarer Nähe der Garage wurden beim Brand leicht beschädigt.

Die Feuerwehr Langenthal war mit zehn Personen vor Ort. Die Brandursache ist unklar und wird nun durch die Polizei abgeklärt. (flo)