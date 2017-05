Auch Herzogenbuchsee erhält Mani-Matter-Platz

Eingeweiht wird der Platz im Gemeindepark am 12. Mai, wie die Kulturkommission Herzogenbuchsee am Donnerstag mitteilte. Matter war am 4. August 1936 im lokalen Spital zur Welt gekommen.

Dies sei «das zweifellos wichtigste Datum in meinem Leben», schrieb Matter bereits als 16-Jähriger in einem «Kleinen Selbstporträt» in selbstironischer Weise. Dies sei Grund genug, diesem «eigentlichen Text-Genie» einen Ehrenplatz in Herzogenbuchsee zu sichern, schreibt die Kulturkommission weiter.

Bei der feierlichen Einweihung wird auch Joy Matter, die Witwe des 1972 tödlich verunfallten Liedermachers, dabei sein. Ein Chor von 40 Schulkindern der 5. und 6. Primarklassen wird Mani-Matter-Lieder vortragen.

Am 4. August 2016 - genau 80 Jahre nach seiner Geburt - war bereits in Köniz an der Gurtenbahn-Talstation ein Mani-Matter-Platz eingeweiht worden. Der Liedermacher lebte mit seiner Familie in Wabern ganz in der Nähe des Platzes.

Bereits 2003 wurde in der Stadt Bern eine kleine Strasse nach dem Liedermacher benannt: der Mani-Matter-Stutz neben dem Berner Rathaus. (cla/sda)