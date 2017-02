Auf das Bipperamt folgt das Langetental

Ein «faires und tolles Sportfest für alle Schwingbegeisterten» möchte das Organisationsko­mitee der Oberaargauischen Schwingfeste 2018 auf die Beine stellen, wie die Organisatoren in einer Medienmitteilung informieren. Der Anlass findet vom 18. bis zum 21. Mai 2018 im Campus Perspektiven in Schwarzenbach bei Huttwil statt und wird vom Schwingklub Huttwil, vom Jodlerklub Schwarzenbach, von der Musikgesellschaft Wyssachen sowie der Hornussergesellschaft Wyssachen gemeinsam auf die Beine gestellt.

Rendito wurde auserkoren

Das Oberaargauische Schwingfest steht am Pfingstsamstag, 19. Mai 2018, auf dem Programm. Es zählt zur Wertung des Lueg-Cups. Am Pfingstmontag, dem 21. Mai, treten die Nachwuchsschwinger gegeneinander an. Die Organisatoren erwarten über 5000 Zuschauerinnen und Zuschauer.

Das Organisationskomitee setzt sich aus 14 Mitgliedern zusammen und wird von Heinz Wüthrich, Leiter Region Huttwil der Bernerlandbank, präsidiert. Eine wichtige Entscheidung hat das OK bereits im vergangenen November getroffen: Aus sechs Jungtieren wurde Rendito zum Siegermuni auserkoren. Er soll am 20. Mai 2017 auf dem Areal des Campus Perspektiven getauft werden. Die Taufpaten von Rendito sind ebenfalls bereits bekannt.

Die Infrastruktur zusammen

Legumo, der Siegermuni für das Oberaargauische Schwingfest 2017 in Niederbipp, hat die Taufe bereits hinter sich. Die Festivitäten im Bipperamt finden am 3. und 5. Juni 2017 statt und werden vom Schwingklub Niederbipp gemeinsam mit dem Turnverein Niederbipp durchgeführt.

Das 17-köpfige Organisationskomitee ist zufrieden mit dem Stand der Dinge. «Wir sind ziemlich weit mit den Vorbereitungen», stellt Sekretärin Manuela Freudiger fest. Mittlerweile hätten sie die gesamte Infrastruktur zusammen. «Die Landwirte haben zugesichert, dass sie uns ihr Land zur Verfügung stellen», so Freudiger. Zudem hätten sie die Zusage der Gemeinde für die Nutzung der Sporthalle Lehnfluh und der Helferküche im Mehrzweckgebäude.

500 Helfer benötigt

Für die Durchführung des Festwochenendes sind die Organisatoren auf die Unterstützung von rund 500 Helferinnen und Helfern angewiesen. Zwar stehen auf der Helferliste bereits zahlreiche Vereine aus Niederbipp und Umgebung. Sie könnten jedoch für den Auf- und den Abbau der Infrastruktur noch Leute gebrauchen, da diese Arbeiten ein «happiger Brocken» seien, weiss Freudiger.

Nun stehe das Zusammenstellen des Festführers an, der im März veröffentlicht werde. Zudem sei noch einiges an Papierkram zu erledigen. «Wir müssen sämtliche Bewilligungen beim Regierungsstatthalteramt und bei der Gemeinde einholen», sagt die Niederbipperin.

Auf der Tribüne werden im ­Juni 4000 Zuschauerinnen und Zuschauer Platz finden. Diese sollen gut unterhalten werden. «Wir hoffen, dass wir attraktive Kämpfe bieten können», so ­Manuela Freudiger. Sie seien gespannt, ob sich auch die Schwingerkönige des Bernisch-Kantonalen Schwingerverbands, Matthias Glarner, Matthias Sempach oder Kilian Wenger, für das Schwingfest anmeldeten, sagt das OK-Mitglied. (Langenthaler Tagblatt)