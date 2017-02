Auf die Kinder warten neue Unterrichtsräume

Sie rollten einen Teppich aus, trugen Schachteln in die Räume, platzierten Geschirr in der Küche und sangen ein extra eingeübtes Lied auf die Melodie des Beatles-Songs «Ob-la-di Ob-la-da». Die fünf- und sechsjährigen Kinder, welche nach den Frühlingsferien als erste vom Pavillon in die neuen Räume des Doppelkindergartens Bündtenacher II umziehen werden, haben die kurze Eröffnungsfeier am Freitagnachmittag mitgestaltet. Die erste Kindergärtnerin, die mit einzieht, wird auch die erste sein, die ihn wieder verlässt: «Ich werde Ende Schuljahr pensioniert und kann die neuen Räume nur kurz geniessen», bedauerte Lis Panzer.

Grosse helle Räume

Der Doppelkindergarten umfasst zwei grosse helle Räume, zwei kleinerer Gruppenräume, einen Gemeinschaftsraum mit Küche sowie grosszügige Garderoben und Sanitäranlagen. «An der Gemeindeversammlung vom 20. Juni wurde der nötige Kredit von rund 1,6 Millionen Franken gesprochen, und Anfang Juli fand bereits die erste Sitzung der Baukommission statt», erläuterte Gemeinderat und Kommissionsvorsitzender Michael Huber (BDP) den sportlichen Fahrplan. Die kurze Bauzeit erklärt sich mit der Elementarbauweise. Diese wurde nicht zuletzt gewählt, damit der Kindergarten bei Bedarf aufgestockt werden kann.

Mit leichter Verzögerung

Adrian Glur (SVP), Gemeinderat Ressort Bildung, dankte dem Gemeinderat für die prioritäre Behandlung dieses Projekts, und Gemeindepräsidentin Marianne Burkhard (SP) versprach den Kindern vor Ort, ihnen am ersten Schultag vom 24. April ein Znüni vorbeizubringen.

Eigentlich hätte der Kindergarten bereits zum Jahreswechsel in Betrieb genommen werden sollen. Wegen einer kleinen Projektänderung in Bezug auf die Farbe gab es jedoch eine leichte Verzögerung. (Berner Zeitung)