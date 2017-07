Ausländer dürfen nicht mitreden

900 Unterschriften wollten die Oberaargauer Jungsozialisten sammeln. So viele wären nötig gewesen, um per Initiative den Ausländerinnen und Ausländern in der Stadt Langenthal politisches Mitspracherecht zu verschaffen. In der Stadt Bern funktioniert das, nachdem das Stimmvolk ein entsprechendes Reglement angenommen hat. Darin verankert ist die sogenannte Partizipationsmotion.

200 Signaturen von nicht stimmberechtigten Ausländern reichen dafür, einen politischen Vorstoss einzureichen. Auch Burgdorf kennt diese Form der Mitwirkung; dort heisst sie Ausländerantrag.

Auch im Oberland gescheitert

In Langenthal hätten für eine Partizipationsmotion die Unterschriften von 40 in Langenthal Wohnhaften mit Aufenthaltsbewilligung B, C oder F ausgereicht. Doch sind die Jungsozialisten hier mit ihrem Ansinnen nicht auf ausreichend Unterstützung gestossen, wie Präsidentin Tamara Funiciello bestätigt. Dasselbe gilt für Thun, wenngleich aus anderen Gründen.

In Langenthal habe die Unterschriftensammlung unter dem Roth-Effekt gelitten, so Funiciello. Die Aktion war im Oberaargau kaum angelaufen, da wurde der damalige Juso-Co-Präsident in Paris schwer verletzt, und eine hitzige öffentliche Kontroverse begann. Die Unterschriftensammler sahen sich dadurch stark exponiert. Nicht nur das, stellt die Präsidentin rückblickend fest. «Das Verhalten der SP hat uns viel gekostet.»

21,6 Prozent ausgeschlossen

Das Resultat ist ohnehin dasselbe: Wie in Thun kamen nicht ­ausreichend Unterschriften zusammen. Obschon reichlich Energie in diese Aktion geflossen sei, spüre man, dass die Vorbehalte zur Beteiligung von Menschen ohne Schweizer Pass recht gross seien, sagt Funiciello mit hör­barem Frust. Ein Viertel der Schweizer Bevölkerung – in Langenthal sind es 21,6 Prozent derjenigen, die hier leben – würde so vom demokratischen Prozess ausgeschlossen.

Woanders ist die Partizipationsinitiative auf fruchtbaren Boden gefallen: in Biel. Der Gemeinderat hat das Anliegen aufgenommen. Nun warten die Jungsozialisten gespannt, wie die Umsetzung aussehen soll. (cd)