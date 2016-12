Auto überschlägt sich und landet im Bach

Ein 25-jähriger Autofahrer ist am Donnerstag in Oeschenbach von der Strasse abgekommen. Das Auto prallte gegen einen Telefonmast, überschlug sich und kam schliesslich in einem nahen Bach auf dem Dach liegend zum Stillstand.

Der Lenker konnte das Auto selbständig verlassen. Er wurde zur Kontrolle ins Spital gebracht, wie die Berner Kantonspolizei mitteilte. Der Unfall ereignete sich kurz nach 13.30 Uhr in einer Linkskurve im Bereich Heimeli. Die Polizei untersucht den Unfallhergang. (tpu/sda)