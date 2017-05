Das Fachwissen zirkulieren lassen

Ein Mädchen, das 1900 in der Schweiz auf die Welt kam, durfte damit rechnen, dass es gut 60 Jahre alt wird. Ein Mädchen, das 1960 auf die Welt kam, hat laut dem Bundesamt für Statistik Stand heute eine Lebenserwartung von 85,6 Jahren. Das sind 26 Jahre mehr Lebenszeit – eine durchaus positive Nachricht.

Die stetig steigende Lebenserwartung hat aber auch gewisse Schattenseiten. Eine davon ist das erhöhte Risiko, in seinem Lebensabend von einer psychiatrischen Erkrankung betroffen zu sein.

Tendenz steigend

Hansjörg Lüthi ist Geschäftsführer des Alterszentrums Haslibrunnen in Langenthal. In seinem Zentrum ist etwa jeder vierte Bewohner von einer psychia­trischen Erkrankung betroffen. Die Tendenz ist allerdings steigend. «Wir stellten in den letzten Jahren fest, dass es immer mehr Bewegungen vom Alterszentrum zu den entsprechenden Fachärzten gab», sagt Lüthi.

Viele dieser Betroffenen haben typische Alterskrankheiten wie etwa Demenz. Aber das sei längst nicht das einzige Krankheitsbild. «Viele sind bereits im Alter von 30 oder 50 von einer psychiatrischen Krankheit betroffen», sagt Hansjörg Lüthi. Da auch diese Menschen immer älter werden, müssen die Behandlungen an ­ihre Altersumstände angepasst werden.

In der Region Oberaargau ist diesbezüglich bereits viel Know-how vorhanden. Das Wissen ist allerdings auf mehrere Köpfe und Institutionen verteilt. Das neu gegründete Netzwerk für Alterspsychiatrie will nun dazu beitragen, dass dieses Know-how besser zwischen den verschiedenen Fachbereichen zirkulieren kann.

Erstes Ziel: Früherkennung

Zu den drei Zugpferden des Projekts gehören neben dem Alterszentrum Haslibrunnen auch das Alterszentrum Spycher in Roggwil sowie die Alterspsychiatrie der Spital Region Oberaargau (SRO) AG. Aber bei den drei Initianten soll es nicht bleiben. Auch Hausärzte, Spezialärzte, Spitex-Organisationen, Psychiatriekliniken oder weitere Alterszentren sollen sich dem Netzwerk anschliessen können.

Wenn das gebündelte Wissen all dieser Fachbereiche besser zirkulieren kann, soll die Versorgung und Behandlung der betroffenen Menschen besser funktionieren, so das Ziel. Dass es für die Zusammenarbeit nicht bloss eine lose Vereinigung braucht, sondern ein handfestes Netzwerk, ist für Hansjörg Lüthi dabei zentral. «Wir haben uns deshalb Statuten und einen Vorstand gegeben, der die gemachten Fortschritte auch überprüft.»

Als erstes konkretes Teilprojekt will das Netzwerk sich mit der Früherkennung von psychiatrischen Krankheiten auseinandersetzen. Die Fachkräfte an der Front – Alterspflege, Arztkräfte, Spitex – sollen erste Symptome besser erkennen und einordnen können. Denn bei psychiatrischen Krankheiten gilt im Prinzip dasselbe wie bei physischen Leiden: Je früher und gezielter man darauf reagieren kann, desto besser. (Langenthaler Tagblatt)