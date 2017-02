Dem Blumenhaus wird neues Leben eingehaucht

Max Bolliger schmunzelt und zuckt mit den Schultern. Jetzt müsse es eben schnell gehen, sagt er. Erst vorletzte Woche konnte der 59-jährige Gartenbauer den Mietvertrag für das Blumenhaus Gärtnerei am Bach in Thörigen unterzeichnen. Nun muss bis zur Eröffnung am 7. März noch einiges getan werden. Kleinere Re­paraturen seien noch nötig.

«Wir haben schon viel aufgeräumt. Bald treffen die Pflanzen ein.» Max Bolliger führt die grosse Gärtnerei an der Bachstrasse gemeinsam mit seiner Frau Karin (58). Zum Team gehört auch Tochter Sarah Amhof. Die 32-Jährige ist für den Laden und den Floristikbereich zuständig.

Mit dem Einstieg der Familie Bolliger wird der Gärtnerei am Bach endlich neues Leben ein­gehaucht. Rund ein halbes Jahr stand der Betrieb dort still. Dies nachdem die vorigen Betreiber den Blumenladen und die Sommerflorproduktion auf Ende ­August geschlossen hatten.

Max Bolliger, der seit 36 Jahren einen Gartenbaubetrieb in Mühledorf SO führt, stiess bei einer seiner Geschäftsfahrten zu einem Kunden in Ochlenberg auf die leer stehende Gärtnerei in Thörigen und suchte anschliessend das ­Gespräch mit dem Liegenschaftsbesitzer. Für Bolliger ist sie ein Glücksfall. «Wir können uns hier einen Traum verwirklichen.»

Nicht nur sei Thörigen strategisch gut gelegen. Der grosse Betrieb mit insgesamt zehn Gewächshäusern erlaube es ihm und seiner Frau auch, hier gemeinsam mit ihrer Tochter «etwas aufzubauen.» Diese Möglichkeit gab es in Mühledorf nicht.

Pro-Specie-Rara-Setzlinge

Konkret sieht das so aus, dass Max Bolliger den Bereich Gartenbau und Gartenpflege übernimmt. Er ist dort insbesondere auf Natursteingärten spezialisiert. Karin Bolliger wiederum hat schon vor einigen Jahren in Mühledorf mit dem Ziehen von Pro-Specie-Rara-Setzlingen begonnen. Sie hat mittlerweile viel Erfahrung im Umgang mit den alten und raren Tomatensorten und Gemüsespezialitäten sammeln können und bietet über 100 verschiedene Arten an, etwa Gurken, Auberginen oder Zucchetti.

«Unser breites Angebot mit Floristik, Gärtnerei und Gartenbau besitzt nicht jeder.»Gartenbauer Max Bolliger

Solche Setzlinge will sie nun auch in Thörigen von Hand ziehen – vom Aussäen über das Pikieren bis hin zum Verkauf wird dort künftig alles selbst gemacht. «Wir sorgen dafür, dass die alten Sorten nicht irgendwann aussterben», so Karin Bol­liger.

Feste Stammkundschaft

Konkurrenz durch andere Gärtnereibetriebe fürchtet Max Bolliger in Thörigen keine. «Unser breites Angebot mit Floristik, Gärtnerei und Gartenbau besitzt nicht jeder. Das ist ein Vorteil.» Ausserdem habe er sich über die vergangenen Jahre eine feste Stammkundschaft aufbauen können. Diese ­werde ihm auch in Thörigen treu bleiben.

Neueröffnung: Dienstag, 7. März, ab 9 Uhr, Bachstrasse 15. (Langenthaler Tagblatt)