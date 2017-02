Den Wald wieder gesund schneiden

Im kommenden März und April werden im dorfnahen Teil des ­Löliwalds umfangreiche Holzschlagarbeiten ausgeführt. Damit realisiert die Burgergemeinde Herzogenbuchsee als Waldbesitzerin eine dringend notwendig gewordene Pflege des zum Teil überalterten Baumbestandes.

In verschiedenen Waldstücken, die seit längerer Zeit nicht mehr gepflegt wurden, stehen die Bäume – vor allem Buchen – teilweise dicht gedrängt, haben dürre Äste und sind teils sogar morsch.Für ein ideal gelegenes Naherholungsgebiet mit vielen Spaziergängern stellt dies ein nicht zu unterschätzendes Sicherheitsrisiko dar. Mit einem entsprechenden Holzschlag soll die Situation verbessert und gleichzeitig mehr Licht auf den Boden gebracht werden, um einen gesunden Jungwuchs zu ermög­lichen. Der Wald wird also quasi gesund geschnitten, denn: Holzernte ist gleichbedeutend mit Waldpflege.

CO2-neutrale Energie

Die generell schlechte Qualität der Buchen im Löliwald konnte in den letzten Jahren nicht vernünftig vermarktet werden. Mit der im vergangenen Jahr erfolgten Inbetriebnahme der Fernheizzentrale im Mittelholz hat sich dies nun geändert. Der geplante Holzschlag durch die Forstequipe der Burgergemeinde wird nun zu Holzschnitzeln verarbeitet und so sinnvoll und CO2-neutral in Wärmeenergie für das Hallenbad, die Sporthalle und die nahen Schulanlagen umgewandelt werden.

Diverse Abschnitte sperren

Für die umfangreichen Holzschlagarbeiten müssen verschiedene Abschnitte im Löliwald aus Sicherheitsgründen zeitweise gesperrt werden. Die entsprechenden Gebiete werden durch die Burgergemeinde für Spaziergänger, Freizeitsportler und andere Nutzer kenntlich gemacht.

Die Arbeiten beginnen Anfang März und sollen bis Ende April abgeschlossen sein. Am Samstag, 6. Mai, ist vormittags eine öffentliche Information und Demonstration über die Herstellung von Holzschnitzeln geplant. Dies soll direkt vor Ort geschehen.

(Berner Zeitung)