«Der Contest ist sicher ein Höhepunkt»

Ist die Heregäägerzunft alleinige Organisatorin der Wiedlisbacher Fasnacht?

Michael Berger: Nein, die Zunft ist zwar die Dachorganisation der Fasnacht. Wir werden aber bei der Durchführung des Anlasses von der Interessengemeinschaft Fasnacht Wiedlisbach unterstützt. In dieser sind verschiedenste Vereine aus Wiedlisbach vertreten.

Was sind die Höhepunkte der Fasnacht im Städtli?

Ein Höhepunkt ist sicher der Guggencontest im Festzelt am Samstagabend. An diesem nehmen Guggenmusiken aus der ganzen Schweiz teil. Sie treten gegeneinander an und werden von einer Jury bewertet. Die Gewinnergugge bekommt schliesslich einen Wanderpreis. Aber auch die Gäste haben an diesem Samstagabend die Möglichkeit, einen Preis zu gewinnen. Wir prämieren die drei besten Gruppen und die schönste Einzelmaske unter den Besuchern. Ein weiterer Höhepunkt ist zudem der Umzug durch das Altstädtli. Dieser findet jeweils am Sonntag statt.

Wie viele Teilnehmer laufen heuer beim Umzug mit?

Es nehmen 21 Nummern am Umzug teil, nebst Guggenmusiken immer auch Wagencliquen, Schulen oder Kindergärten. Ebenso kleinere Gruppen, die zum Beispiel ein Leiterwägeli mitziehen, sind jeweils dabei.

Was bedeutet die Fasnacht den Wiedlisbachern?

Für die Wiedlisbacher ist die Fasnacht jedes Jahr ein Riesenevent. Sie hat bei uns eine grosse Bedeutung. Nachdem wir vor acht Jahren am Samstag einen Guggencontest eingeführt haben, kommen aber auch immer mehr ­auswärtige Besucher. Es ist allgemein bekannt, dass die kleinen Dorffasnachten langsam aussterben. Da wir mit unserem Contest, jedenfalls soweit ich weiss, etwas Einzigartiges in der Region anbieten, profitieren wir ein Stück weit von diesem Aussterben.

Fasnacht Wiedlisbach: 3. bis 6. März. Freitag, ab 20 Uhr: Schnitzelbankabend; Samstag, ab 15 Uhr: Kindermaskenball; Samstag, ab 20 Uhr: Guggencontest; Sonntag, ab 14.14 Uhr: Umzug durch die Altstadt; Montag, ab 20 Uhr: Maskenball und Uslumpete.

www.heregaeggerzunft-wiedlisbach.ch (Langenthaler Tagblatt)