Der Metal-Pfarrer von Niederbipp

Seit Anfang Jahr hat Niederbipp einen neuen Pfarrer, und dieser ist kein unbeschriebenes Blatt: Es handelt sich um den schweizweit bekannten Metal-Pfarrer Samuel Hug.

Der gebürtige St. Galler arbeitet zu 60 Prozent für die Kirchgemeinde. Sein Büro im Obergeschoss des Kirchgemeindehauses trägt bereits seine Handschrift: Regalweise CDs und Bücher aus und über die Metal-Szene, mystische Bilder, dunkle Symbolik. Hug selber ist schwarz gekleidet, zahlreiche Armbänder von Open Airs zieren sein Handgelenk.Keine Frage, Samuel Hug sticht einem ins Auge.

Doch wie kommt ein so angefressener Metaller zur Kirche? Und schliessen sich die Metal-Szene, welche viele satanische Symbole verwendet, und der Glaube an Gott nicht aus? «Das scheint nur auf den ersten Blick der Fall zu sein», sagt Hug. Denn wenn man genauer hinschaue, entdecke man die christliche Symbolik.

Ausserdem seien viele Metaller, trotz der ablehnenden Haltung gegenüber der Kirche, sehr gläubig. «Oftmals richtet sich die Kritik gegen die Institution, nicht aber gegen den Glauben an sich», erklärt der passionierte Pfarrer.

«Oftmals richtet sich die Kritik gegen die ­Institution, nicht aber gegen den Glauben an sich.»Pfarrer Samuel Hug über die Metal-Szene

Kritische Fragen stellen

Mit dem Glauben an Gott ist Samuel Hug bereits im bürgerlichen Elternhaus im Kanton St. Gallen aufgewachsen. Die Weichen für sein Theologiestudium stellte er im Gymnasium. «Als Jugendlicher habe ich meinen Glauben hinterfragt und mir überlegt, ob er mir einfach von meinen Eltern weitergegeben wurde oder ob ich mein Leben wirklich in Gottes Hände legen möchte», erinnert sich der 35-Jährige.

Genauso kritisch hat er zunächst die Metal-Szene begutachtet. Doch ihm wurde klar, dass die Metaller ihm «von Gott aufs Herz gelegt wurden». «Das Hinterfragen hört nie auf und ist sehr wichtig», sagt Hug. Deshalb liegt ihm viel daran, kritische Fragen zu stellen und auch zu beant­worten.

Offen bleiben

Eigentlich sei ein Wechsel der Gemeinde für ihn und seine Familie kein Thema gewesen, sagt der Vater von vier Söhnen. Sie ­seien in den letzten acht Jahren im bernischen Wattenwil sehr glücklich gewesen. «Wir wussten aber, dass wir für Neues offen bleiben und Gottes Wege gehen müssen», hält der Pfarrer fest.

Metal und Kirche schliessen sich auch in Hugs Bücherwand nicht aus. Bild: Thomas Peter

Mehrere Anfragen seien bei ihm eingegangen, doch erst bei jener von Niederbipp sei bei ihm «etwas aufgegangen». Denn im Stelleninserat sei sein Wortlaut verwendet worden, den er vor zwei Jahren selber für ein Stelleninserat niedergeschrieben hatte. «Das hat mich überhaupt nicht gestört.

Im Gegenteil, es hat mich bewegt, dass jemand genau das sucht, was mir so wichtig ist», erklärt der 35-Jährige. Sprich, keine fertigen Angebote für die Menschen liefern, sondern solche gemeinsam entwickeln und die Kirche falls nötig neu aus­richten.

Alle müssen glaubwürdig sein

Das sind Punkte, welche Samuel Hug an seiner neuen Arbeitsstätte erarbeiten will. Die Kirchgemeinde Niederbipp habe sich in den letzten Jahren stark gewandelt, viele Austritte hätten verbucht werden müssen, bedauert Hug. Dem will der junge Pfarrer entgegenwirken. «Wir müssen rausgehen und spüren, was die Leute bewegt und welche Sorgen sie plagen», ist er überzeugt.

Ist das in der reformierten Kirche in den vergangenen Jahren zu wenig gemacht worden? «Hingehört haben wohl die meisten Pfarrer», ist Hug überzeugt. Aber die ganze Kirchgemeinde und ­alle Mitarbeiter müssten glaubwürdig sein, den Glauben im Alltag leben und den christlichen Glauben auf Augenhöhe ins Gespräch bringen.

Eine Problematik sieht Hug in der Ausbildung zum Pfarrer. «Man darf nicht vergessen, dass wir studierte Leute sind.» Doch das Studium bringt laut Hug den Nachteil mit sich, dass junge Menschen, auch ohne vorher als Freiwillige kirchlich aktiv gewesen zu sein oder die Spiritualität vorgelebt zu haben, die herausfordernde Tätigkeit ausüben können. «Hoffentlich wird sich dieser Knackpunkt in Zukunft noch ändern», so der passionierte Prediger.

Viel Wert legt Samuel Hug zudem auf die Gemeinschaft. Der Ressourcenschwund in der Kirchgemeinde müsse von dieser getragen werden, und zwar über die Kirchensteuer hinaus, mit Zeit und Einsatz. «Die Leute müssen merken, dass der eigene Bauchnabel nicht das Zentrum ist, sondern die Vielfalt der Gemeinschaft macht unsere Stärke aus», so der Pfarrer.

Zusammenarbeit der Kirchen

Von dieser Überzeugung weicht Hug auch bei der Thematik der boomenden Freikirchen nicht ab. Diese seien keinesfalls Konkurrenten. «Wir sind alle Teil von Jesu Kirche und sollten deshalb vielmehr zusammenarbeiten, als uns zu konkurrenzieren», ist er überzeugt.

Die Zeiten, als die verschiedenen Kirchen aufeinander heruntergeblickt hätten, seien definitiv vorbei. Vielmehr sollten die verschiedenen Landes- und Freikirchen voneinander lernen, aber einander auch Schwächen aufzeigen.

Samuel Hug und seine Familie haben sich in Niederbipp bereits gut eingelebt. Er hat schon drei Beerdigungen durchgeführt und Be­kanntschaften im Dorf gemacht. Auf seinen Metal-Hintergrund wurde er indes bisher kaum direkt angesprochen, doch in seinem St. Galler Dialekt sagt er schmunzelnd: «Es wird schon viel geschwätzt.» (Langenthaler Tagblatt)