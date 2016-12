Der Pfad weckt auch Bedenken

Ein neuer Erlebnisweg im Gebiet Hirschpark-Schulwald soll die Kinder zum Spielen animieren und in die Natur locken. Eigentlich eine gute Sache, findet Marc Howald, Präsident der Burgergemeinde Langenthal, die den Wald in Pacht für die Stadt Langenthal bewirtschaftet. «Aber jede Festinstallation schränkt die Nutzung des Waldes ein und erhöht die Anforderungen an die Waldbesitzer.»

Howald befürchtet vor allem ein zu grosses Verkehrs- und Menschenaufkommen in diesem Abschnitt. «Das ist suboptimal.» Tatsächlich befinden sich in ­diesem Bereich die Posten der Orientierungsläufer, der Vita-Parcours, der Spielplatz und der Tierpark – ganz abgesehen von den vielen Spaziergängern und dem angrenzenden Waldfriedhof Friedwald.

«Lieber am Waldrand»

Dieser Erlebnisweg, den die Kinder- und Jugendfachstelle Region Langenthal (Tokjo) nun initiiert hat, habe eine längere Vorgeschichte, erzählt Marc Howald weiter. «Geplant war ein gemeinsames Projekt.» Die Burgergemeinde konnte zwar insofern mitreden, als sie sich gegen die Ausdehnung auf ihre benachbarte Parzelle wehrte. «Uns wäre aber ein solcher Weg zum Beispiel am Waldrand lieber gewesen», so Howald.

«Sollte sich im Planungsprozess eine Partei übergangen oder ungenügend einbezogen fühlen, tut uns dies ausgesprochen leid», äussert sich Christoph Lehmann, Bereichsleiter Kinderanimation bei Tokjo und Projektleiter, darauf angesprochen. Er verweist auf die Redimension des Projekts aufgrund des Kontakts mit der Burgergemeinde.

«Hätte man sich seitens der Burgergemeinde in der zweiten Konkretisierungsphase einen engeren Einbezug gewünscht, wären wir sicher offen gewesen», gibt Lehmann den Ball zurück. Er versichert aber auch, dass Tokjo sich jederzeit über eine Mitwirkung freue. «Wir sind auf das fundierte Wissen ­angewiesen, wenn es um die konkrete Umsetzung geht.»

Burger halten sich zurück

Weitere Gespräche sind also nicht ausgeschlossen. «Wir werden abwarten, bis die Installationen stehen, und dann weiter­sehen», sagt Marc Howald. Eines sei aber sicher: «Vonseiten der Burgergemeinde gibt es keine Einsprache gegen die Bauausschreibung.» (Langenthaler Tagblatt)