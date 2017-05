Der Präsident will noch mal – aber . . .

In gut einem halben Jahr hätte Obersteckholz zu Langenthal gehören sollen. Da sich die Gemeinde Obersteckholz jedoch mit ihrer privaten Wasserversorgungsgenossenschaft (WVGO) bezüglich der Übernahme von deren Leitungsnetz nicht hatte einigen können, wurden die Fusionsverhandlungen Ende 2016 bis auf weiteres sistiert.

Ein Zusammenschluss per 2018 rückte in weite Ferne. Die bis dato ungelöste Wasserfrage forderte im März schliesslich die ersten Abgänge: Finanzverwalterin Elisabeth Berchtold reichte ihre Kündigung ein, und Vizegemeindepräsident Stefan Wacker legte sein Amt nach drei Jahren vorzeitig nieder.

Wackers Sitz im Gemeinderat soll nun anlässlich der ordent­lichen Gemeindeversammlung vom 6. Juni neu besetzt werden. Für diesen stellt sich Stefan Ho­stettler zur Verfügung. Würden an der Versammlung keine weiteren Kandidaturvorschläge gemacht, gelte Hostettler als still gewählt, sagt Gemeindepräsident Heinrich Jörg.

Gemeinderat Marco Burkhalter hat sich bereit erklärt, sich für das durch Wackers Demission frei werdende Amt des Vizegemeindepräsidenten zur Wahl zu stellen.

Auf vier Amtsdauern erhöhen

Nebst dem Traktandum Wahlen werden die Stimmberechtigten über eine Teilrevision des Organisationsreglements befinden. Diese sieht unter anderem eine Verlängerung der Amtszeitbeschränkung der gewählten Organe von drei auf vier Amtsdauern vor.

Will sich Heinrich Jörg im Herbst der Wiederwahl stellen? Gemäss der derzeit geltenden Amtszeitbeschränkung müsste er sein Amt Ende dieses Jahres niederlegen. «Ja, ich werde mich wieder zur Verfügung stellen», bestätigt er. «Allerdings nur, wenn bis dann klar ist, dass die Fusion per 2019 vollzogen werden kann», ergänzt der Gemeindepräsident. Bezüglich der geplanten Gemeindehochzeit sei noch alles offen, man könne derzeit nur abwarten, so Jörg. Eines kann er jedoch mit Sicherheit sagen: «Per Ende Jahr wird keine Fusion stattfinden.»

Endlich eine Versammlung

Immerhin: Nach langem Hinauszögern hat der Genossenschaftsvorstand für heute Donnerstag eine Versammlung einberufen. Eine solche wurde von vereinzelten Genossenschaftern mehrmals gefordert, weil der Vorstand bislang ohne Legitimation durch die Genossenschafter agiere. An der Versammlung soll gemäss Heinrich Jörg ein Beschluss zum weiteren Vorgehen der WVGO gefasst werden.

Nebst der Amtszeitverlängerung von Behördenmitgliedern sieht die Teilrevision des Organisationsreglements die Auflösung der Rechnungsprüfungskommission vor. Deren Aufgabe soll künftig eine externe Revisionsstelle übernehmen. Dies einerseits, weil Kommissionsmitglied Ernst Greub seine Demission eingereicht hat und sich Hannes Kuert im vergangenen Dezember explizit nur für ein Jahr für dieses Amt zur Verfügung gestellt hat. «Im Hinblick auf die Fusion war dieser Schritt jedoch sowieso geplant», erklärt Jörg. (Berner Zeitung)