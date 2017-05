Der Sommer in all seinen Klängen

Die Erkenntnis, dass wer einen grossen Einsatz leistet, auch ein entsprechendes Resultat erreicht, bestätigte sich im katholischen Kirchgemeindehaus Langenthal, wo das verstärkte Orchester die Suite «Sommer» von Yuko Ito aus der Taufe hob. Das dem Langenthaler Orchester gewidmete Werk der in Herzogenbuchsee und Langenthal wirkenden Organistin und Pianistin zeichnet sich aus durch instrumental fein gesetzte Effekte, die im vibrierenden Streichertremolo vom Sonnenaufgang künden und in den Holzbläsern mannigfaltige Vogelstimmen wach werden lassen, bis dann das volle Weben der Natur in ein weites Orchestertutti mit Blechbläsern, verschiedenem Schlagzeug und Klavier übergreift.

Die Komponistin am Klavier

Das Stadtorchester baute dieses Entfalten nicht nur spannend, sondern ebenso bildkräftig auf und steigerte es im Übergang des quirlenden Wassers bis zur Macht der strahlenden Sonne. Aus ihrer belebenden Wärme lässt Ito einen sanft einsetzenden, aber zunehmend rhythmisch ungebärdigen Sommernachtstanz hervorgehen, der mit einem Schuss Humor (Motiv «Lueget vo Bärge und Tal») das musikalische Gemälde schliesst. Die Ausführenden dankten der am Klavier mitwirkenden Komponistin mit einer überzeugenden Einsatzpräzision aller Register, in der die Freude am Werk mitschwang.

Eine seltene Kostbarkeit

Als Einleitung hatte Dirigent Marcel Hirsiger mit der «Pastorale d’été», einem sinfonischen Gedicht für kleines Orchester von Arthur Honegger, eine Rarität auf dem Programm, die heute bereits zum klassischen Bestand gehört. Hier erwachte der Tag in der dunklen Grundstimmung der Celli und Kontrabässe, aus der sich zunehmend Vogelstimmen lösten. Die einzelnen Holzbläser formten den Liebreiz der vielgestaltigen Motive in makelloser Klarheit. Und doch war da immer wieder der Hornklang als Mahnmal einer verborgenen Dramatik.

Gewichtigstes Werk des Abends war Beethovens 6. Sinfonie, die berühmte «Pastorale». Sie bindet den Menschen in den Ablauf des Naturgeschehens ein. Dass dieses hoch differenzierte Werk für ein Laienorchester eine Herausforderung bedeutet, konnte nicht verborgen bleiben. Dennoch beeindruckte das Stadtorchester durch seine grosse Leistung, in der es namentlich die Kontraste der Stimmungsdichte dynamisch ausprägte.

Dieses Konzert fand auch in der Kirche Rohrbach statt und wird in der Reformierten Kirche Herzogenbuchsee kommenden Sonntag wiederholt. (Berner Zeitung)