Die Beizenfasnacht liegt ihm am Herzen

Wenn in Langenthals Zentrum am Fasnachtssamstag zu später Stunde das Guggenspektakel tobt, rücken kleinere Cliquen und Schnitzelbänke für einige Stunden in den Hintergrund des fasnächtlichen Treibens. Zuflucht fanden solche Formationen bislang allerdings, während es draussen auf der Gasse hoch herging, in der Alten Mühle. Dort bot ihnen letzte Fasnacht die Langenthaler Fasnachtsgesellschaft (LFG) mit dem Anlass «s Konfetti» eine Auftrittsmöglichkeit. Und in den vorherigen Jahren war es die Fasnachtskleinkunst (FKK), die in der Mühle eine Bühne zur Verfügung stellte.

Hexenkessel im Hexenhaus

Nachdem die LFG diesen Sommer kommuniziert hatte, ihren Abend «s Konfetti» ersatzlos zu streichen (wir berichteten), sah es lange Zeit nicht danach aus, als ob irgendjemand in die Bresche springen würde.

Nun tut dies jedoch Gastronom René Marti. Sein Restaurant Braui wurde für die bevorstehenden Fasnachtstage bereits zum Hexenhaus umfunktioniert. Und der Dekoration entsprechend soll nun an diesem Fasnachtssamstag auch die Stimmung in der Braui einem Hexenkessel gleichen.

René Marti hat für den 4. März ein abendfüllendes Programm auf die Beine gestellt. Es gibt eine offizielle Auftrittsliste. Erwartet werden ab 21 Uhr insgesamt zehn Formationen – kleine Guggen, Musikgruppen und Schnitzelbankcliquen. «Wir versuchen, die alte Beizenfasnacht wieder ins Leben zu rufen», erklärt René Marti. Ansprechen wolle man damit Per­sonen, die am Samstagabend zwar nicht das Guggenspektakel besuchen, trotzdem aber etwas von der Langenthaler Fasnacht mitbekommen möchten.

Martis Fasnachtsabend in der Braui hat einen offiziellen Charakter und kann daher als Ersatzveranstaltung für den LFG-Versuch «s Konfetti» beziehungsweise den FKK-Abend gelten. In anderen Gasthäusern findet zur gleichen Zeit selbstverständlich auch eine Art Beizenfasnacht statt. Vielerorts erfolgen die Auftritte der Cliquen jedoch unorganisiert und spontan. (Berner Zeitung)