Die Dorffasnacht ist Geschichte – oder doch nicht?

«Heute bin ich nervöser als sonst», erklärte Heinz Hasler, seit 16 Jahren OK-Präsident des Melchnauer Kinder-Fasnachtsumzugs am Samstagnachmittag, wenige Minuten vor dem Start um 14.14 Uhr. Mit ein Grund für seine Nervosität war wohl, dass es der letzte Umzug unter seiner Leitung und voraussichtlich der letzte Umzug überhaupt in Melchnau war. Darauf liess auch das diesjährige Motto «Die Letscht» schliessen.

Bei der Landi versammelten sich die Fasnachtswagen sowie rund 200 Kinder und Jugendliche in farbenprächtigen Kostümen. «Es sind vor allem Jugendliche. Warum immer weniger Kinder mitmachen, weiss ich auch nicht», rätselte Heinz Hasler, um gleich darauf den Start des Umzugs anzukünden. «Noch eine Minute», rief er der Schülergugge Tönlifurzer aus Langenthal zu, die sich vorbereitete, den Corso lautstark anzuführen. Gefolgt von den kleinsten Umzugsteilnehmern, die, kaum gestartet, fleissig mit Konfetti um sich warfen.

OK-Präsident Hasler eilte derweil entlang dem Umzug hin und her – einmal war er an der Spitze anzutreffen, wenig später war er am Ende des Umzugs präsent: «Ich achte jetzt vor allem darauf, dass die Abstände nicht zu gross sind.» Damit das nicht passierte, war er per Funk mit einer Hilfskraft an der Spitze des Umzugs verbunden. «Zudem gibt es für die Gugge beim Gasthof Löwen einen Halt», erklärte Hasler. Durch diesen Halt und ein kurzes Platzkonzert konnten die Gruppen jeweils wieder aufschliessen.

Very british

Sechs Wagen fuhren am Fasnachtsumzug mit. Die Waage­chnüübler-Roggu präsentierten dem zahlreichen Publikum ihr Thema «Very british» mit einem imposanten roten Bus, auf dessen Dach zwei Konfettikanonen das Publikum mit Papierschnitzeln eindeckten. Heisse Rhythmen ertönten vom Wagen der Chlouse Raver, und für tierisches Vergnügen sorgte der Wagen Zoomania.

«Am 19.?März wird sich entscheiden, ob es weitergeht.»



OK-Präsident Heinz Hasler

Einige Umzugsbesucher kamen auch in diesem Jahr in der mitgeführten Badewanne in den Genuss eines Konfettivollbades. Für musikalische Unterhaltung sorgten auch die Melchnauer Hallefurzer. «Die einzige Gugge mit Klavier», sagte Heinz Hasler und schmunzelte. Gezogen mit Muskelkraft, wurde ein Podest mit Instrument samt Klavierspielerin mitgeführt.

Es gibt Hoffnung

Schliesslich trafen die Umzugsteilnehmer am Ziel ein, bei der Wohnsiedlung Aktiva. Auch hier war der Einsatz von Heinz Hasler gefragt. Er dirigierte die Wagen auf der vom Publikum gesäumten schmalen Strasse sicher zu ihrem Standort.

Während die Kinder ihren Gratishotdog genossen und sich in der Disco vergnügten, spielten die Tönlifurzer zum Platzkonzert auf, und es lockten duftende Bratwürste oder der Spaghettiplausch.

Obwohl das Motto des Melchnauer Umzugs «Die Letscht» hiess, besteht Hoffnung, dass die Melchnauer Fasnacht am Samstag doch nicht zu Grabe getragen wurde. «Am 19. März haben wir eine Sitzung. Dann wird sich entscheiden, ob es weitergeht», erklärte Heinz Hasler. Offenbar hat es Einwohner, welche dafür sorgen wollen, dass der Kinder-Fasnachtsumzug auch in Zukunft stattfindet. Darüber würden sich vor allem, aber nicht nur die Kinder freuen.

«Ich fände es sehr schade, wenn es die Fasnacht nicht mehr gibt», so die 10-Jährige Lia, die mit Freundinnen und Freunden am Umzug teilnahm. Auch Martina Trachsler, die Kinder in der Spielgruppe Schnäggehuus betreut, ist dieser Meinung: «Es wäre sehr, sehr schade. Es ist cool, mit den Kindern etwas zu basteln. Sie haben Freude daran.» Und grosse Freude haben die Kinder dann jeweils auch, wenn sie das Gebastelte stolz am Umzug präsentieren dürfen. (Langenthaler Tagblatt)