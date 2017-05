Die Energie fliessen lassen

Der Frühling zeigt sich von seiner schönsten Seite. An diesem Mittwochabend versammeln sich acht Personen unter den Kastanienbäumen auf dem Rasen des Schulzentrums Kreuzfeld.

In der kommenden Stunde werden sie sich im Rahmen der elften Aus­gabe von «Langenthal bewegt» einer chinesischen Bewegungslehre hingeben: Qigong. Die eine Hälfte der Gruppe betritt damit Neuland, die anderen vier sind bereits mit Qigong vertraut. Sie sind Mitglieder des Vereins Bewegigskünst Langetu.

Bewusstes Atmen

Nach dem Dehnen von Oberschenkel- und Rückenmuskulatur wird die richtige Körperhaltung eingenommen. Dabei richten die Teilnehmenden ihre Aufmerksamkeit der Reihe nach auf bestimmte Körperteile und versuchen, ganz bewusst zu atmen.

Nach dem Aufwärmen werden die Bewegungsabläufe etwas anspruchsvoller. Das Gewicht von einem Fuss auf den anderen verlagern und sich gleichzeitig auf die Hände und Füsse konzentrieren. Und nicht vergessen: «Schultern locker, Becken rund und Scheitel nach oben», erinnert Kursleiter Christophe Saillen seine Schützlinge immer wieder.

Ziel beim Qigong ist es, den Körper zu spüren, Energie fliessen zu lassen und daraus Kraft und Entspannung zu schöpfen.

Mit ruhiger Stimme erklärt er die langsamen Bewegungsabläufe erneut. Bei der Wiederholung klappt es auch bei den Neulingen schon deutlich besser. Ziel beim Qigong ist es, den Körper zu spüren, Energie fliessen zu lassen und daraus Kraft und Entspannung zu schöpfen. Als Therapiesystem könne Qigong auf zahlreiche Krankheitssymptome angewendet werden, sagt Saillen.

Nach mehreren Jahren intensiven Trainings in einer traditionellen Schule unterrichtet der gelernte Kaufmann nun im Verein Qigong, aber auch Tai-Chi-Chuan. Diese chinesische Kampfkunst wird als Bewegungsabfolge eingeübt und verbindet die Prinzipien der chinesischen Gesundheitslehren mit der Selbstverteidigung.

Dynamischer als Qigong

Weiter gehts an diesem Abend also mit Tai-Chi-Chuan. Für diesen Kurs interessieren sich acht Personen, davon sieben Frauen. Die Bewegungen sind dynamischer und erfordern mehr Muskelkraft. Bei Partnerübungen erfahren die Teilnehmenden, wie sie mit der richtigen Körperhaltung die Kraft, die bei einem Schubser auf sie einwirkt, an die Erde wei­tergeben und standhaft bleiben können.

Aufgewärmt wird diesmal grösstenteils in der Hocke. Das geht schon mal mehr in die Beine als Qigong vorhin. Auch hier folgt anschliessend eine Übung für die Körperhaltung. «Atmet ruhig, und konzentriert euch auf euch und euren Körper», sagt Saillen. Was zugegebenermassen nicht ganz einfach ist.

Immer wieder fahren Autos vorbei. Und in wenigen Metern Entfernung schreien sich eifrige junge Staffelläufer die Lunge aus dem Leib. «Ma-ri-o! Ma-ri-o! Ma-ri-o!», feuern sie ihr Gspänli lauthals an.

Mit dem Verein Bewegigskünst Langetu möchten die derzeit fünf Mitglieder diese Bewegungskünste in Langenthal und Umgebung bekannt machen.

«Dieser Ort ist nicht optimal geeignet für Qigong und Tai-Chi-Chuan», gesteht Christophe Saillen ein. Es gehe ihnen bei ihrer Teilnahme an «Langenthal bewegt» jedoch primär darum, der Bevölkerung einen Einblick in die beiden Bewegungskünste zu gewähren. «Etliche können sich nicht viel unter Tai-Chi-Chuan oder Qigong vorstellen», weiss der Kursleiter.

Mit ihrem 2016 gegründeten Verein Bewegigskünst Langetu möchten die derzeit fünf Mitglieder diese Bewegungskünste in Langenthal und Umgebung bekannt machen. Nebst Trainings für Mitglieder umfasst das An­gebot Grundkurse für Anfänger. Das dritte Standbein ist das Projekt «Im Schwung» für Kinder.

Dort werden Kampfkunstelemente – von Schwingen bis Kung-Fu – spielerisch mit Akrobatik verbunden. «Zudem möchten wir uns mit Bewegung aus verschiedenen Perspektiven befassen und die regionale Zusammenarbeit von Institutionen mit ähnlichem Zweck fördern», erklärt Gründungsmitglied Ralph Juchli.

In den Alltag einbauen

Wie beim Qigong gebe es auch beim Tai-Chi-Chuan eine Vielzahl von unterschiedlichen Formen und Stilen, sagt Christophe Saillen. Er unterrichte die 24er-Peking-Form. Kann dieser Bewegungsablauf einmal fliessend ausgeführt werden, dauert ein Durchgang rund sieben Minuten. «So lässt er sich optimal in den Alltag einbauen», sagt Saillen.

Letztendlich sei dies das Ziel. Nur dann bleiben Hüftgelenk und Schultern so ausgerichtet, dass sie selbsttragend und effizient funktionieren. «Beim Bewegen wird schliesslich weniger Energie benötigt. Längerfristig verbessert das den ganzen Kreislauf.»

202'295 Minuten übertreffen

Unter dem Motto «zäme bewege» nimmt die Langenthaler Be­völkerung gemeinsam mit den Einwohnern der Partnergemeinden Lotzwil, Roggwil, Aarwangen und Thunstetten-Bützberg den Kampf gegen das letztjährige Resultat auf. Ziel: Die 202'295 Bewegungsminuten vom Jahr 2016 sollen übertroffen werden.

Der Anlass dauert noch bis heute Freitagabend. Auch der Verein Bewegigskünst Langetu geht mit seinen beiden Angeboten Qigong und Tai-Chi-Chuan in eine weitere Runde. Trotz Konzentrationsschwierigkeiten auf dem Kreuzfeldrasen – entspannend ist es ­allemal. (Berner Zeitung)