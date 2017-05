«Die Fondsmittel würden ungenutzt verfallen»

Einig sind sich Gegner und Befürworter des Projektierungskredits über 6,6 Millionen Franken für die Umfahrungsstrasse nur in einem Punkt: dass die heutige ­Situation auf der viel befahrenen Kantonsstrasse durch Aarwangen verändert werden muss. Wie diese Entlastung bewirkt werden könnte, darüber gehen die Meinungen indes weiterhin auseinander.

Für die einen kann einzig der Bau der neuen Strasse eine Verbesserung herbeiführen. Befürworter der Variante Null+ hingegen plädieren weiterhin dafür, vom 136 Millionen Franken teuren Umfahrungsprojekt abzusehen und die Verkehrssituation im Dorf stattdessen mit Massnahmen auf der bestehenden Ortsdurchfahrt für 44 Millionen Franken zu beruhigen.

Schon dieser Punkt allein sorgt im Abstimmungskampf allerdings für Zündstoff: Es gebe – nicht nur in ideologischer Hinsicht – keine Alternative, unterstreichen die Befürworter des Projektierungskredits. Die im Rahmen des Vorprojekts ebenfalls untersuchte Variante Null+ stehe nicht zur Diskussion.

Kein Kredit

Das hebt auch die Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion (BVE) hervor, deren Direktorin Barbara Egger-Jenzer (SP) bekanntlich klar hinter dem Projektierungskredit steht. Zwar sei nicht ausgeschlossen, dass eine Optimierung der Ortsdurchfahrt bei einer Ablehnung der Umfahrung erneut aufs Tapet komme, räumt die Direktion auf Anfrage ein.

Möglich wäre dies beispielsweise, wenn ein Mitglied des Grossen Rates verlangen würde, dass nun auch für die Variante Null+ ein Projektierungskredit beantragt werden soll. Im Abstimmungskampf soll diese Möglichkeit aber keine Rolle spielen: Weil es beim aktuellen Kredit ausschliesslich um die vom Regierungsrat bevorzugte Variante Umfahrung geht.

Die im Investitionsspitzenfonds für die Verkehrssanierung vorgesehenen Mittel würden bei einer Ablehnung des Projektierungskredits «ungenutzt verfallen», hält die BVE fest. «Auch die Umgestaltung der Ortsdurchfahrt nach der Alternativvariante Null+ wäre nicht möglich, weil hierfür kein Kredit vorliegen würde.»

Der Kreisel und der Radweg

Laut dem Kanton würde es in Aarwangen dann zumindest vorderhand also bei den wenigen Massnahmen bleiben, die unabhängig von der Verkehrssanierung umgesetzt werden sollen: dem Bau eines Radwegs abseits der Hauptstrasse ab dem ehemaligen Amtshaus bis zum Bahnhof und einem Umbau der Einmündung Industriestrasse in die Kantonsstrasse bei der Coop-Tankstelle zum Kreisverkehr samt mehreren kleineren Eingriffen im Strassenraum zur Erhöhung der Verkehrssicherheit. Für beide Projekte ist die Gemeinde zuständig.

Der Bau des Radwegs sei in ­Planung, erklärt die Aarwanger Gemeindeverwalterin Gerda Gra­ber. Die Umsetzung solle sicher schon vor einer allfälligen Verkehrssanierung erfolgen. Weit fortgeschritten ist laut Bauverwalter Stefan Janzi auch das Kreiselprojekt: Der Kanton habe angesichts der bevorstehenden Abstimmung zur Verkehrssanierung noch etwas auf die Bremse gedrückt; gleich nach dem Abstimmungstermin soll das Planerlassverfahren aber starten.

Der Gleisausbau

Mit der Umfahrung kämen dazu als ergänzende Massnahmen auf der Ortsdurchfahrt dereinst Radstreifen und ein Ausbau der Bahnlinie auf zwei Gleise, der den Mischverkehr erlaubte und so Platz für den Langsamverkehr schaffte.

Ob die Massnahmen im Dorf beim Bau einer Umfahrung zeitgleich oder erst nach Fertigstellung der Strasse umgesetzt würden, müsse in der Projektierung erst noch geklärt werden.

Im Unterschied zu den Massnahmen der verworfenen Variante Null+ beschränkt sich der Gleisausbau bei der Umfahrung auf den besonders engen Anstieg zwischen Bahnhof und Vorstadt. Es ist auf diesem Abschnitt ein Radstreifen bergwärts vorgesehen. Null+ hätte auch zwischen Vorstadt und Dorfausgang noch Mischverkehr vorgesehen und beidseitig Radstreifen in diesem Streckenabschnitt.

Auch der Radstreifen zwischen der Aare und dem ehemaligen Amtshaus und der Rad- und ­Gehweg nördlich der Aare sind ­lediglich in den Varianten der Verkehrssanierung vorgesehen, nicht aber Teil der unabhängigen Massnahmen.

Eng bleiben wird es in Aarwangen in den nächsten Jahren allerdings ohnehin noch. Ob die Massnahmen im Dorf beim Bau einer Umfahrung zeitgleich oder erst nach Fertigstellung der Strasse umgesetzt würden, müsse in der Projektierung erst noch geklärt werden, heisst es beim Kanton. Überhaupt gebaut würde frühstens ab 2022. Aber auch die «komplexe Variante Null+» benötige eine mehrjährige Bauzeit, hält die BVE fest. «In der Summe könnte eine Umfahrung früher in Betrieb genommen werden.»

