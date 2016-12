«Die Frage ist nicht, ob es für mich stimmt»

Er sitzt im verglasten Anbau seines Gartens und schaut hinüber auf die Stadt, der er während zehn Jahren vorstand. Am Stadtrand zu wohnen, sei von Vorteil, wird Thomas Rufener im Verlauf des Gesprächs sagen, man schaffe dadurch auch ein wenig Abstand. Ihn zu gewinnen, sei entscheidend.

Der passionierte Landwirt fand den Ausgleich stets auf seinem Gutsbetrieb. Die Stallablösung jedes zweite Wochenende, die Ernte, den morgendlichen Rundgang: Das liess sich der 62-Jährige auch als viel gefragter Stadtvorsteher nicht nehmen.

Aus seiner Dekade, die heute endet, nimmt der aus dem Amt Scheidende überwiegend positive Erinnerungen mit. Zurück schaut Rufener mit einer «gewissen Genugtuung», wie er eingesteht. Er sei nicht einer, der sich Denkmäler schaffe. Rufener sieht sich vielmehr als Weiterträger von Entwicklungen. Dass sich die Stadt unter seiner Ägide in den vergangenen zehn Jahren entwickelt und an Attraktivität gewonnen habe, das stellt er durchaus fest.

Emotionale Bezüge

Matchentscheidend für die Entwicklung der letzten Jahre war fraglos der Verkauf der Onyx-Aktien. Rufener sah damals als Präsident der Finanzkommission die Möglichkeit, den Steuerfuss zu senken und in den Werterhalt zu investieren. Eine emotionale Komponente habe dieser Verkauf für ihn beinhaltet, erzählt Thomas Rufener: Sein Urgrossvater war einer der Begründer des Flusskraftwerks in Wynau, eines der ersten überhaupt und Grundstein der Energieversorgerin. Diese Pionierleistung machte nebst dem Eisenbahnausbau den Aufschwung des Industriestandorts Langenthal überhaupt erst möglich.

Langenthals Geist

Investitionen wie jene in den Wuhrplatz, die Sanierungen der Marktgasse, der Schulhäuser Kreuzfeld oder des Stadttheaters seien durch den Aktienverkauf ermöglicht worden, zählt Rufener auf. Die Stadt stand plötzlich finanziell viel besser da. Teil seiner positiven Erinnerung sind viele öffentliche und kulturelle Anlässe: das Public Viewing der Euro 08, jene für Würdenträger wie Bundesrat Johann Schneider-Ammann, kulturelle Veranstaltungen wie die Gartenoper, Winter- und Sommerkino. «Sie stehen für den Geist, der hier herrscht.» Noch immer sehr präsent ist ihm der Rücktritt seines an einem Gehirntumor erkrankten Gemeinderatskollegen Erich Burri im Jahr 2008, der drei Jahre später verstarb.

Politische Freifahrt

Rufeners Amtszeit war frei von handfesten Skandalen. «Zum Leidwesen all jener, die Freude an der Fasnacht haben», ergänzt Rufener lachend. Er führt das auf das herrschende Vertrauen zurück. «Man hat uns politisch machen lassen», stellt er fest.

Das «uns» – Rufener spricht praktisch nie von sich allein, sondern meist im Gemeinderatsplural – ist bezeichnend. Jene Themen, die der Gemeinderat in ­Zusammenarbeit mit den Kommissionen und der Verwaltung aufgearbeitet und vorgebracht habe, fanden bei Parlament und Volk grossmehrheitlich Unterstützung. Von 25 Volksabstimmungen hat die Exekutive nur die aus einer Initiative hervorgegangene Abstimmung zu Tempo 30 verloren. Er sieht sich bestätigt in den vielen Rückmeldungen, die ihn nun zum Abtritt erreichen. Darunter seien auch Leute, die ihm auf der Gassirunde mit den Hunden persönlich für sein Engagement danken würden, erzählt Rufener gerührt.

Dass für die Alte Mühle bis heute keine definitive Lösung vorliegt: eine der wenigen geschäft­lichen Bedauerlichkeiten in den Augen Rufeners. Auch wenn er sagt, es könne nicht Ziel sein, in zehn Jahren alles zu lösen. Es liege in der Natur der Sache dieses Amtes, dass man Geschäfte von Vorgängern übernehme und selber welche an Nachfolger weitergebe. «Für mich stimmt das», sagt Rufener.

Er habe sich immer darauf eingestellt, dass spätestens Ende 2016 Schluss sein werde. Als Beispiel nennt er das Stadttheater: Zwar wäre es schön gewesen, die sanierte Institution auf ihr 100-jähriges Bestehen hin zu eröffnen. «Es hätte aber keinen Sinn gemacht, aus persön­lichen Motiven etwas durchzudrücken.»

Er wurde auch enttäuscht

Rufener musste auch Enttäuschungen hinnehmen. Etwa, als Langenthal im ersten Umlauf des Agglomerationsprogramms durchgefallen sei, sagt er. Damals sei das Programm nicht von der Stadt selber bewirtschaftet worden. Die beiden folgenden habe sie dann selber erarbeitet. «Heute sind wir gut positioniert», so Rufener mit Blick auf den Entwicklungsschwerpunkt Bahnhof. «Solche tiefgreifende Planungen brauchen ein wenig Schnauf.»

Keine Einmischung

Den Willen der Bevölkerung aufnehmen: Darin bestand Thomas Rufeners Antrieb als Stadtpräsident. «Nach meiner Interpretation dieses Amtes ist nicht die Frage, ob es für mich stimmt. Sondern ob es für Langenthal stimmig ist.» Er werde sich auch weiterhin interessieren für Langenthal, aber sich nicht mehr einmischen.

Als Grossrat ist er in der zweiten Legislatur, die bis Sommer 2018 andauert. Ob er aus dem Kantonsparlament zurücktreten wird, hat er, der gleichzeitig Finanzkommissionsmitglied ist, noch nicht entschieden. Er, der in der Stadtpolitik als umsichtiger Planer aufgefallen ist, sagt: «Ich lasse es auf mich zukommen.»

Aus der kommunalen Politik zieht sich Rufener vollkommen zurück. Lediglich als Präsident des Verwaltungsrats der ausgelagerten Haslibrunnen AG und als Stiftungratspräsident der Pensionskasse wird er über sein Amt als Stadtpräsident hinaus tätig sein.

Ablösung auch daheim

Auch privat ist Thomas Rufener im Umbruch. Die älteste Tochter Helen hat vor, den Betrieb Badgut zu übernehmen. Er werde sich nun aktiv mit der Betriebsübergabe auseinandersetzen. Dabei will er vorgehen wie bei der Ab­lösung von seinem Amt: «Es ist ähnlich wie beim Stadtpräsidenten: Scheidet er aus dem Amt, soll er sich nicht mehr in die Geschicke einmischen.»

Am Geissbergweg planen Christine und Thomas Rufener daher ein Generationenhaus mit zwei Wohnungen, eine Art Wohngemeinschaft mit der jüngeren Tochter Renate und deren Familie. «Wir können uns so gegenseitig unterstützen», sagt der dreifache Grossvater. Sein Vater habe auf dem Hof auch nach der Übergabe an ihn mitgeholfen – wenn er Zeit dafür gehabt habe. So möchte es auch Rufener handhaben. «Ich stelle mir vor, dass man dann ein wenig freier ist.»

Einen Überblick über Rufeners Stationen in seinem letzten Amtsjahr finden Sie hier. (Langenthaler Tagblatt)