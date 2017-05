Die Grundsatzdebatte wurde umfahren

Eines musste man den Veranstaltern vom VCS Bern lassen: Bei der Aufmachung wussten sie ihren Heimvorteil voll auszu­spielen. Wohin man im gut besuchten Zwinglihaussaal an diesem Dienstagabend auch blickte, überall hing einem ein Nein-Plakat vor der Nase. Selbst die Getränkekarte diente als Fläche zur Wahlpropaganda. Und besonders kreativ: Auch unter dem Rednertischchen der Gegner – der Umfahrungsbefürworter – war eines der Nein-Plakate montiert.

Aber der Veranstaltervorteil beschränkte sich aufs rein Optische. Redner hatten beide Lager genau gleich viele. Und auch im Publikum waren beide Parolen zu etwa gleichen Teilen vertreten. Für die Umfahrungsbefürworter gingen Grossrätin Käthi Wälchli (SVP) und Aarwangens Gemeindepräsident Kurt Bläuenstein (FDP) in den Ring. Ihnen gegenüber standen Fredy Lindegger (Vorstand VCS Oberaargau-Emmental) und Hans Kaspar Schiesser (SP Herzogenbuchsee).

Sicherheit vs. Natur

Leiter der Diskussion war Simon Keller vom Radio Neo 1. Er warnte gleich zu Beginn, dass es hier sogleich emotional zu und her ­gehen werde. Ein Kollege habe ihm kurz vor der Debatte noch eine SMS geschrieben: Wer das Duell zwischen den «Smaragd-Fighters» und den «Asphalt-Warriors» wohl gewinnen werde? Die Erklärung: Die Nein-Kampagne will das sogenannte Smaragd-Gebiet als Naturraum erhalten. Die Ja-Kampagne will da hingegen eine gut drei Kilometer lange Asphaltstrasse bauen, um Aarwangen vom Schwerverkehr zu befreien und vor allem für die Kinder sicherer zu machen.

Kritik an der Mitwirkung

Der ganz grosse Krieg der Worte war es zu Beginn der Debatte aber nicht. Vielmehr ging es um einzelne Scharmützel aus der Vergangenheit. Da ist zum Beispiel dieser Infoabend im Whiskyhouse Aarwangen. Dort wurde während der öffentlichen Mitwirkung das Umfahrungsprojekt präsentiert. Aber war dieser Anlass überhaupt öffentlich? Nein, sagt Fredy Lindegger: «Da waren nur Delegierte aus der Region.» Das liess Stefan Costa, Geschäftsführer der Region Oberaargau (sie organisierte diesen Anlass), so nicht stehen. Kurzerhand meldete er sich aus dem Publikum zu Wort. Der Anlass sei sehr wohl ­öffentlich gewesen, so Costa.

Die Umfahrungsgegner liessen aber keineswegs locker. An der ­öffentlichen Mitwirkung – wo das Projekt über 80 Prozent Zuspruch erhielt ­– liessen Lindegger und Schiesser kein gutes Haar. Ein suggestiver Fragebogen, keine Pläne im Internet, keine brauchbare Zusammenfassung, getürkte Propagandafilme: «So, wie dieses Verfahren abgelaufen ist, könnte man meinen, wir sind in der Türkei und nicht im Kanton Bern», so Lindegger. Bläuenstein hingegen verteidigte das Verfahren. «Es sind 1300 Mitwirkungseinträge eingegangen. Das ist viel für so ein Projekt.» Von einer intransparenten Mitwirkung könne keine Rede sein.

Bilder statt Zahlen

Die Vergangenheitsbewältigung beschlagnahmte etwas gar viel Zeit. Aber das lag auch daran, dass alle Podiumsteilnehmer über die Jahre stark ins Projekt involviert waren und entsprechend in die Details gingen. Erst im zweiten Teil der Debatte wurde der Blick etwas weiter. Aber dafür wurde nun mit Zahlen operiert. Beide Lager schlugen sich die Ziffern nur so um die Ohren. Millionenbeträge wurden gezählt, Kilometer, Autos, Lastwagen, Fruchtfolgeflächen und sogar die Frösche. Wer den Rechner nicht dabei hatte, war ob der Zahlenflut etwas überfordert.

Deshalb überzeugen gute Werber auch nicht mit Zahlen sondern mit Bildern. Und beide Lager vermochten im Wahlkampf – und auch an diesem Podiumsgespräch – ein solches Bild zu zeichnen. Die Befürworter mit dem Mädchen, dass auf seinem Schulweg Tag für Tag eine Art Todesstreifen überqueren muss. Und die Gegner, die warnen, dass in eine intakte Landschaft ein grauen Strich gezogen werde.

Was sagt ein Grindelwalder?

Gut möglich, dass genau diese beiden Bilder über den Ausgang der Vorlage entscheiden werden. Vor allem, da die meisten Berner Aarwangen und die Region gar nicht so gut kennen. «Wie er­klären Sie diese Vorlage einem Grindelwalder, der auch darüber abstimmen wird?», wollte Moderator Keller von seiner Runde wissen. Bei dieser Frage blieben die Antworten aus beiden Lagern recht vage. Die Diskussion drehte sich vor allem um ein Rekapitulieren des bisherigen Wahlkampfes. Das war nicht weiter tragisch, da sich die meisten Anwesenden ihre Meinung wohl schon lange gemacht haben. (Berner Zeitung)