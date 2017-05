Die Landi baut schon wieder aus

Melchnau-Bützberg

Die Landi Melchnau-Bützberg besitzt seit Anfang dieser ­Woche eine neue Geschäftsleitung: Daniel Widmer (37), seit 18 Jahren bei der Landi tätig, hat neu den Vorsitz übernommen.



Er ist damit der Nachfolger von Peter Stalder, der diese Stelle 28 Jahre lang innehatte und jetzt noch zwei Jahre Mitglied in der Geschäftsleitung bleibt.



Die Landi feiert zudem diesen Sommer ihr 100-Jahr-Jubiläum. Die 1917 gegründete Landi Melchnau hatte 2008 mit der Landi Bützberg fusioniert. 2010 folgte an der Zürichstrasse in Bützberg die Eröffnung des neuen Ladens.



Gefeiert wird der Geburtstag neben einem offiziellen Festakt für Mitglieder und Mitarbeiter mit einem öffentlichen Festbetrieb am Samstag, 17. Juni (ab 10 Uhr), und am Sonntag, 18. Juni (ab 9 Uhr). Es warten ein Grillstand sowie am Samstagabend ein Unterhaltungsprogramm auf die Besucher. swl