Die Petitionäre finden kein Gehör

Fast drei Monate ist es her, dass Lotzwilerinnen und Lotzwiler mit 441 Unterschriften ihre Forderungen bei der Gemeinde deponierten: Die Exekutive, so verlangen die Petitionäre, soll sich für den Erhalt des Platzes und gegen einen Verkehrskreisel einsetzen. «Das schöne, einzigartige Dorfzentrum Lotzwil um Altersheim, Schule und Kirche soll erhalten bleiben», halten die Bittsteller fest.

Auch die andern sechs Massnahmen der geplanten Ortsdurchfahrt sollte der Gemeinderat kritisch hinterfragen und sich beim Kanton «für verhältnismässige, kostengünstige Anpassungen» einsetzen. Dass alle der geplanten Massnahmen mehr oder weniger umstritten sind, ging auch aus der öffentlichen Mitwirkung hervor.

Eine Forderung wird erfüllt

Diese zweite Forderung werde erfüllt, hält der Gemeinderat in seiner Antwort nun fest, nachdem er sich während seiner ersten Sitzung im neuen Jahr mit den Forderungen auseinandergesetzt hat. Bereits bei der Erarbeitung des Projekts habe sich der Gemeinderat entsprechend eingebracht. Und er werde die ­Interessen der Gemeinde sowie der Bevölkerung bei der weiteren Planung «im Rahmen seiner Einflussmöglichkeiten» wahren, beteuert der Gemeinderat.

Freilich: Es handelt sich um eine Kantonsstrasse, damit liegt die Federführung für das Projekt ohnehin beim Kanton, nicht etwa bei der Gemeinde.

Die Sicherheit geht vor

Das Strassensanierungsprojekt befürwortet der Gemeinderat «nochmals klar» – und zwar mitsamt allen sieben Knotenpunkten. Es geht konkret um die Aufhebung eines Fussgängerstreifens auf der Langenthalstrasse und die Verbreiterung der Hauptstrasse an verschiedenen Stellen – Höhe Finkenweg, beim Hopfenweg, beim Beundenrain und am Hohlplatz –, wo Verkehrsinseln vorgesehen sind. Dasselbe gilt für den Knoten Huttwilstrasse/Ober- und Untergasse, wo ausserdem eine Einspurstrecke für Velofahrer entstehen soll.

Die erhöhte Verkehrssicherheit – sprich: die sichere Querung für Fussgänger und Fahrradfahrer – gewichtet der Gemeinderat stärker als den Erhalt des heutigen Zustands, insbesondere des Dorfplatzes. Mit einem Kreisel beim Knoten Huttwil- und Bahnhofstrasse würden konkret die Konflikte und die Durchschnittsgeschwindigkeit vor dem Schulhaus Dorf wesentlich reduziert, argumentiert er. Daher will sich der Gemeinderat beim Kanton für die Weiterführung der Planung mit einem Kreisel stark­machen.

Das Dorfbild ist auch wichtig

Möglichst grün soll dieser werden, und auch der Dorfbrunnen soll weiterhin einen wichtigen Platz einnehmen. «Auch eine freie Sicht auf die Kirche war uns wichtig», sagte Gemeindepräsident Markus Ott nach der Mitwirkung. Insofern ist auch die Feststellung, dass dem Gemeinderat das Dorfbild «ein wichtiges Anliegen» ist, nicht neu.

Er streicht überdies heraus, dass die vorgeschlagenen Massnahmen «den heute anerkannten Standards und Normen entsprechen und als verhältnismässig gelten». Mit noch mehr Individualverkehr auf der Ortsdurchfahrt sei zu rechnen.

Gassen müssen Teil davon sein

Es ist eine klare Absage an die Adresse der Petitionäre, deren Hoffnungen auf dem Dorfplatz in seiner heutigen Form ruhten. Ein Kreisel in der Mitte von Lotzwil werde das Dorfbild verändern, dessen ist sich auch die Exekutive bewusst, die nicht auf die Forderung nach Erhalt eintritt.

Nicht eintreten kann, wie sie schreibt: Das Schulgässli und die Kirchgasse müssen in die Gestaltung des Kreisels miteinbezogen werden – angesichts des Verkehrsaufkommens, ist der Gemeinderat überzeugt. Mit der Entwicklung des Areals Kirchgasse/Lagerweg werde die Einfahrt aus der Kirchgasse auf die Langenthalstrasse stärker belastet werden.

So geht es weiter: Derzeit werden Statik und Hydraulik der Schmitte-Brücke abgeklärt. Danach werden die Planungsarbeiten festgelegt. Im Frühling wird das Vorprojekt überprüft und überarbeitet. Im Sommer wollen Kanton und Gemeinderat über den Stand des Projekts infor­mieren. (Langenthaler Tagblatt)