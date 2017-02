Die Stadt der kurzen Wege

Enrico Slongo, seit September 2013 Langenthals Stadtbaumeister, zeigte in seinem Referat im Neuhüsli Perspektiven zum Veloverkehr in der Stadt auf. Die Förderung des Langsamverkehrs mit Entlastung des Stadtzentrums vom Schwerverkehr sei wichtiger Bestandteil des Aggloprogramms dritter Generation.

Slongo wurde während seiner Ausführungen mit Fragen bombardiert. Auch zum Entwicklungsschwerpunkt (ESP) Bahnhof Langenthal mit Umgestaltung/Ausbau der Personenunterführung zur neuen, velogängigen Bahnhofspassage. Der Kanton habe diese Netzlücke erkannt. Nach der Umgestaltung des Bahnhofs von 2021 bis 2023 soll zwischen Hasenmattstrasse und Bäreggstrasse anstelle des früher wichtigen Hochwasserentlastungskanals ein Radweg entstehen.

«Der ESP ist unglaublich komplex», betonte Slongo und verwies auf Abhängigkeiten von SBB, Aare Seeland mobil und Busbahnhof. Zurzeit starte man mit dem Vorprojekt. Das brauche Zeit, so der Stadtbaumeister. «Es gibt beim Bahnhof massiv zu ­wenig Veloparkplätze», monierte ein Pro-Velo-Mitglied. Slongo vertröstete auf die Zeit nach dem Umbau des Bahnhofs.

Auch die Tempo-20-Zone beim Bahnhof wurde kritisiert. Die mit der Si­tuation vertrauten hiesigen Autofahrer würden sich an Tempo 20 halten, die grosse Mehrheit nicht. Deshalb solle man mit Fussgängerstreifen für Klarheit sorgen. Slongo verwies auf das Strassengesetz, das Fussgängerstreifen in Tempo-20-Zonen, wo ohnehin alle Fussgänger Vortritt haben, verbietet.

Projekt zum Radweg

Jemand wollte von Slongo wissen, weshalb der Radweg von Langenthal Richtung St. Urban bei der Schiessanlage Weier aufhöre. Es existiere ein entsprechendes, mit Roggwil koordiniertes Projekt, so Slongo. Über den Zeitpunkt der Realisation konnte er aber keine Angaben machen. Damit bei der Maut gespart werden kann, würden oft 40-Tonnen-Lastwagen die Autobahn bei Reiden verlassen und durch Langenthal fahren, wodurch die Pflästerung Schaden nehme. Davon solle die Stadt entlastet werden, so Slongo.

Auf der St.-Urban-Strasse soll, dort wo die Waldhofstrasse – einerseits vom Quartier, andererseits vom Fussballplatz Rankmatte her – einmünde, «Wissensstand heute», ein neuer Kreisel entstehen, der Waldhofkreisel. Apropos Kreisel: Die nahe aufeinanderliegenden Motorex-, Ammann- und Lindenhof-Kreisel könnten den Verkehr bald nicht mehr schlucken, weshalb man diese Kreuzungen im Rahmen des Aggloprogramms dritter Generation «umbauen» müsse, sagt Slongo.

Flüssiger Verkehr

Die obersten beiden Leitsätze zur Nachhaltigkeit lauten: Langenthal soll eine Stadt zum Wohnen und Arbeiten sein – und eine Stadt der kurzen Wege. Die Kernziele dazu: flüssiger und sicherer Verkehrsablauf für alle Verkehrsteilnehmer, Entlastung des Kernbereichs sowie der Wohnquartiere vom Durchgangsverkehr, Aufwertung von siedlungsorientierten Strassen, höhere Wohn- und Lebensqualität durch geringere Lärm- und Luftemissionen.

Enrico Slongo stellte in diesem Zusammenhang den am 26. Februar 2014 erstellten Prüfbericht des Bundes vor, bei dem die Stadt Langenthal sechs von maximal zehn Punkten erreichte und damit «knapp gut» abschnitt. Minuspunkte gab es für fehlende Umlenkungsmassnahmen zur Verhinderung des Durchgangsverkehrs im Stadtzentrum sowie für fehlende durchgehende Tempo-30-Zonen in den Quartieren und fehlende durchgehende Begegnungszonen im Stadtzentrum.

Zum Vergleich: Bern mit 8 und Winterthur mit 7 Punkten schnitten besser ab als Langenthal, Burgdorf sowie das Zürcher Oberland (je 4 Punkte) und Interlaken (3 Punkte) schlechter. Laut Slongo gilt es nun primär, den Energierichtplan voranzutreiben. Ob dann der Landschaftsrichtplan, der Verkehrsrichtplan – oder beide gleichzeitig – folgen würden, habe auch mit den Ressourcen zu tun.

Unter einen Hut bringen

Zuletzt empfahl Slongo den Besuch des zweiten Mobilitätstages vom 9. September. «Es ist nicht leicht, die Anliegen der Velofahrer, Fussgänger und Autofahrer unter einen Hut zu bringen», hielt Anlassteilnehmerin Beatrice Greber fest. Donald Käsermann, Vorstandsmitglied Pro Velo Oberaargau und Mitglied der Arbeitsgruppe Mobilität der Stadt Langenthal: «Für mich ist es schwer, zu akzeptieren, dass wir bis zum erfolgten Umbau des Bahnhofs im Jahr 2023 auf ein vergrössertes Angebot an Veloparkplätzen warten müssen.»

(Berner Zeitung)