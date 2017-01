Die Stadt zieht weiterhin neue Einwohner an

Die Spitze wurde im letzten Jahr per 31. Oktober erreicht: Damals zählte die Einwohnerstatistik insgesamt 15'694 Personen, die in Langenthal wohnten. Gegen das Jahresende hin ist diese Zahl zwar wieder etwas zurückgegangen: Per 31. Dezember waren es noch total 15'649 Menschen. Gegenüber Endstatistik 2015 resultiert aber immer noch ein Zuwachs um 30 Personen.

Wie aus dem Zahlenmaterial weiter hervorgeht, nahm erneut vor allem die ausländische Wohnbevölkerung zu. Werden die ­Wochenaufenthalter mitgezählt, lebten Ende Jahr 3482 Ausländerinnen und Ausländer in der Stadt. 2015 waren es 3387. Demgegenüber hat die schweizerische Wohnbevölkerung im letzten Jahr abgenommen. Aus 12'232 Schweizerinnen und Schweizer (2015) wurden 12'167.

Damit setzt sich ein Trend fort. Zum Bevölkerungsanstieg Langenthals haben in den letzten Jahren vor allem die ausländischen Staatsangehörigen beigetragen. Bei den Schweizerinnen und Schweizern gab es letztmals 2010 einen namhaften Zuwachs. Damals, nach der Fusion mit der Gemeinde Untersteckholz, wurde die Marke von 15'000 Personen geknackt.

Menschen aus 91 Nationen

Der Ausländeranteil liegt jetzt bei 22,2 Prozent. Die Menschen stammen aus 91 verschiedenen Nationen. Ende 2015 waren es sogar noch deren 93 Nationen. 2008 stammten die ausländischen Staatsangehörigen derweil aus 77 Nationen. Die grösste Ausländergruppe stellen nach wie vor die Deutschen mit 455 Personen, gefolgt von den Italienern mit 433 Personen.

Auf dem dritten Platz folgt Kosovo mit 357 Personen. Einen Wechsel in den Top Ten gab es nur ganz hinten: Die Spanier überholten die Kroaten. Sie stellen nun mit 106 Personen die neuntgrösste ausländische Bevölkerungsgruppe.

Teilt man nach Geschlechtern auf, leben aktuell 8037 Frauen und 7612 Männer in Langenthal. Vor etwas mehr als 10 Jahren zählte die Gemeinde noch 14 212 Einwohner. 1965, also vor über 50 Jahren, waren es 12 254 Menschen. Und um 1900 bevölkerten 4799 Menschen den Ort. (Langenthaler Tagblatt)