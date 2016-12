Die Tracht steht vor der Rückkehr

Plötzlich hiess es im letzten August, ein Exemplar der verschollen geglaubten Oberaargauer Tracht sei wieder aufgetaucht. Eine Frau aus Grasswil hatte sich auf den Artikel dieser Zeitung gemeldet, sie wähnte ein solches Gewand in ihrem Keller.

Schnell stellte sich jedoch heraus: Es handelte sich um eine Berner Ausgangstracht. Alle Aufregung umsonst, auch bei Ueli Liechti, Lehrer und Musiker aus Herzogenbuchsee sowie Leiter des Projektteams, das einen Prototyp der traditionellen Oberaargauer Tracht herstellen will.

«Die Unterschiede zwischen Berner und Oberaargauer Tracht sind äusserst minim», sagt Liechti. So sei letztere im Kontext der Berner Ausgangstracht zu verstehen. In der Form sind die Mieder ähnlich. Bei der Ausstattung aber werden bei der Berner Ausgangstracht sowohl das Armloch am Rückenteil als auch das Mieder am Vorderteil mit Samtband eingefasst. Bei der Oberaargauer Tracht hingegen sind nur das Vorderteil und der Miederausschnitt mit schwarzem Samtband besetzt.

Der noch grössere Unterschied ist aber, dass das Mieder des Oberaargauer Gewands für die Sommer- und die Wintertracht getragen wurde. Im Winter ergänzte ein zusätzliches Kleidungsstück aus feinem Baumwollfutterstoff mit eingenähten Ärmeln aus Wollstoff das Mieder. Dies machte die Tracht kostengünstig.

Gestalterische Freiheiten

Keine einfache Aufgabe, diese kleinen Facetten zu unterscheiden. Deshalb arbeitet das Projektteam auch mit Fachmann Beat Kobel aus Schüpfen zusammen. Ausserdem sind mittlerweile zwei Weberinnen dazu gestossen. Auf den letzten Zeitungsartikel meldete sich Martha Sägesser aus Huttwil, danach bekam Liechti den Tipp, bei der Handweberin Theres Oppliger in Hasle bei Burgdorf anzuklopfen. Auch sie sagte sogleich zu.

Artdesigner Silas Bitterli aus Langenthal wird sich demnächst mit den zwei Weberinnen zusammensetzen und Ideen zur Kollektion der Trachtenschürzen ausarbeiten. Dabei werden ihnen gestalterische Freiheiten gewährt; auch farblich, soll der Prototyp doch moosgrün sein anstatt traditionell blau-braun. Projektleiter Liechti sagt: «Wir freuen uns über diese Wahl, schliesslich ist grün die Farbe des Frühlings.»

Mitte Januar 2017 soll die Trachtenproduktion losgehen. Jasmin Hugentobler hat bereits länger zugesagt, sich um Bluse, Rock und Mieder zu kümmern. Parallel wird die Buchser Schneiderin eine Weiterbildung bei Beat Knobel zum Schneidern von Trachten absolvieren. Ein grosser Aufwand für ein einzelnes Kleidungsstück.

Liechti hält diesen Aufwand aber für gerechtfertigt, schliesslich handle es sich bei einer Tracht um ein Kunsthandwerk, das zusätzliche und spezifische Kenntnisse voraussetze. Verläuft alles nach Plan und ist die Projektfinanzierung durch den Verein Identität Oberaargau ge­sichert, wird die verschollene Tracht in einigen Monaten wiederauferstehen und hoffentlich zurück ins Bewusstsein der Oberaargauer finden.

Denn schon die Publikation «Die Schweizertracht» lobte im Jahr 1933 die Oberaargauer Tracht als «ein willkommenes und schönes Stück (…), das für Landfrauen geschaffen ist und viele Vorteile in sich vereinigt».

(Berner Zeitung)