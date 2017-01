Die Vorfahren arbeiteten für den Glögglifrösch

Oberaargau und Emmental als Hauptlebensraum

Weiter als im Oberaargau sind die Massnahmen zur Aufwertung von Lebensräumen für die Geburtshelferkröte im Emmental gediehen. Dort wurde bereits zwischen 2007 und 2010 ein Förderprojekt durchgeführt: 41 neue Weiher wurden gebaut und an 30 Standorten Landlebensräume aufgewertet. Durch diese Massnahmen habe die Geburtshelferkröte an Beliebtheit gewonnen und Aufwertungsmassnahmen seien in der Bevölkerung breit akzeptiert, schreiben Pro Natura Bern und die Koordinationsstelle für Amphibien- und Reptilienschutz (Karch) nun zum Nachfolgeprogramm für das Emmental und den Oberaargau.



Die 15 neuen Weiher, die im Emmental im aktuellen Projekt vorgesehen sind, sollen mindestens zur Hälfte in Gebieten gebaut werden, wo von 2007 bis 2010 noch keine Massnahmen ergriffen wurden. Genannt wird explizit Trub. Diese Gemeinde übernimmt das Patronat für rund fünf Weiher auf ihrem Gebiet. Die bisherigen Massnahmen im Emmental genügten allerdings noch nicht, damit der bisherige Rückgang umgekehrt werden könne, halten Pro Natura Bern und Karch fest. Anstrengungen müssten sich deshalb auch in Zukunft darauf konzentrieren, bestehende Vorkommen auf eine überlebensfähige Grösse anzuheben und sie durch neue Standorte miteinander zu vernetzen.



Die Geburtshelferkröte ist in der Schweiz stark gefährdet. Bei Erfassungen 2011/2012 wurden innerhalb zweier Jahrzehnte Rückgänge von über 50 Prozent festgestellt. Auch im Emmental und im Oberaargau, die heute zu den wichtigsten Verbreitungsgebieten gehören, waren die Bestände bereits seit den 1970er-Jahren bis zur Jahrtausendwende stark geschrumpft. jr