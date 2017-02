Die Weichen sind gestellt

Qualifikationssieger Langenthal führt nach zwei Viertelfinalspielen gegen Thurgau mit 2:0 Siegen. Am Sonntag feierte der SCL auswärts einen ungefährdeten 4:1-Erfolg. Schon früh übernahmen die Oberaargauer das Spieldiktat, hatten deutlich mehr vom Spiel, konnten den gegnerischen Torhüter mehr beschäftigen und mussten nur selten gefährliche Chancen zulassen.

Als sie dann auch noch in Überzahl antreten konnten, erzielte Brent Kelly das überfällige 1:0 für den Favoriten. «Du willst immer einen guten Start in den Playoffs. Deshalb hat dieses Tor natürlich auch mir gutgetan», hielt Kelly nach dem Spiel fest. Gerade gegen ein defensiv orientiertes Team sei es noch ein bisschen wichtiger, die Führung zu erzielen. «Danach hat alles seinen Gang genommen, alles kam ins Rollen.»

Cadonaus starker Auftritt

Vielleicht hatte es damit zu tun, dass die Langenthaler in Spiel zwei ein bisschen weniger nervös auftraten. Der erste Sieg wurde realisiert, der Druck damit zumindest ein bisschen kleiner. Es lag aber auch am Auftritt Thurgaus. Im Freitagsspiel hatten die Ostschweizer den SCL seltener in deren Drittel eindringen lassen und Janick Schwendener verursachte am Sonntag deutlich mehr Abpraller.

So folgte statt des Ausgleiches im zweiten Abschnitt der zweite SCL-Treffer. Ein Konter und ein öffnender Pass von Mike Völlmin, und schon stand Arnaud Montandon derart alleine, dass er sich die Ecke aussuchen konnte. Äusserst stark agierte derweil Claudio Cadonau. Im zweiten Drittel teilte er mehrmals sehr kernige Checks aus, im letzten Abschnitt sorgte er dann auch noch für das Highlight des Abends.

Sein Schuss von der blauen Linie fand den Weg direkt unter der Latte ins Tor. «Ich glaube, dass jede Linie ihren Auftrag erfüllt. Das macht uns zurzeit stark», sagte Cadonau. Zudem habe der SCL seinen Gegner auch zermürbt. «Wir spielen die Scheibe tief, springen hinterher und teilen Checks aus. Das ist mit der Zeit mühsam für den Gegner», erklärte der Verteidiger weiter.

«Genau so weiterfahren»

Im Schlussabschnitt folgte dann die Entscheidung – Jeffrey Füglister traf in Unterzahl das leere Tor – sowie der Ehrentreffer von Andri Spiller. Die Frage die sich nun stellt: Hat dieses erste Tor in der neunten Minute von Kelly nur das Spiel in die gewünschten Bahnen gelenkt oder auch die Serie? Nach dem ersten Auswärtssieg deutet vieles auf einen Halbfinaleinzug der Langenthaler hin. Diese wollen laut Kelly «genau so weiterfahren». (Berner Zeitung)